В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили, почему за верификацию телефонов в стране платят частной компании, передает Informburo.kz.

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Все телефоны, завезённые в страну с 25 марта этого года, должны быть верифицированы по IMEI-коду (завезённые до этого признаются верифицированными). В первые два месяца бизнес мог пройти процедуру бесплатно, с 25-го же мая нужно платить за каждый телефон 1 МРП – 3932 тенге в 2025 году. Для граждан процедура бесплатна, можно ввозить для личного пользования до двух устройств в год или в месяц – в зависимости от страны ввоза.

В ведомстве отметили, что государство полностью контролирует "всё, что связано с защитой данных, правами потребителей и безопасностью", но сам процесс верификации "рациональнее" отдать бизнесу.

"В условиях ограниченного финансирования и для рационального использования бюджетных средств, а также для оперативного внедрения механизма верификации предусмотрена реализация проекта на рыночных основах. Необходимо отметить, что интеграция сервисов госуслуг в коммерческие платформы не только позволяет сократить государственные расходы, но и предоставляет коммерческим организациям возможность получения дополнительной прибыли, что мотивирует их постоянно совершенствовать свои инструменты", – пояснили в министерстве.

В Минцифры также отметили, что среди компаний проводится открытый отбор, и уже есть несколько желающих. Высказались в ведомстве и о тарифе за верификацию телефона – это исключительно предмет переговоров участников рынка и компании, оказывающей эти услуги. В ведомстве утверждают, что узнали размер тарифа из открытых источников.

"Никаких нареканий от участников рынка по поводу принуждения и оплаты тарифа на данный момент не поступало. Аналогичная услуга в Узбекистане – с 2019 года, стоит 3 000 – 4 000 тенге. В Кыргызстане – с 2022 года, от 4 200 тенге за устройство. В Азербайджане – с 2018 года, от 10 000 до 50 000 тенге. В Турции – с 2021 года, стоит более 750 долларов, а в Таджикистане – с 2023 года, от 4500 до 5 000 тенге", – привели цифры в ведомстве.

Что же касается цен на телефоны для покупателей, в министерстве сослались на опыт других стран – там они, как утверждается, не подорожали из-за этого.

"Производители и официальные представители направляют ресурсы, ранее расходовавшиеся на борьбу с серым импортом и нелегальными схемами, на поддержку подобных проектов и повышение общего уровня сервиса и качества услуг", – рассказали в Минцифры.