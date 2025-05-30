Это неформальное мероприятие объединило 14 участников в возрасте от 16 лет до 81 года, чтобы обсудить, чем на самом деле являются права человека и почему они касаются каждого из нас.

Анита Татарченко делится личной историей и опытом волонтёрства

Проект TAUAN действует с января 2023 года. В его рамках обучили более 600 человек в сфере медиа-грамотности и около 150 - по теме прав человека.

Первый вопрос, заданный участникам, звучал просто: «Что для вас значит быть обладателем прав?» Ответы оказались разными: от права на голос до права быть в безопасности.

Спикером встречи стала юрист и активистка Анита ТАТАРЧЕНКО, основательница проекта «Нет - значит нет», направленного на информирование общества о насилии над женщинами, доступной помощи и создании безопасной среды. Несмотря на осуждение и скепсис, команда, состоящая только из девушек, продолжает свою миссию. В рамках проекта завершена работа над документальным фильмом, закрытый показ которого состоится в конце мая в Павлодаре.

Одной из ключевых тем стал «кейс Куандыка Бишимбаева», предложенный для анализа организатором. Обсуждение вышло за рамки юриспруденции - участники размышляли о границах терпимого, общественном равнодушии и роли внутренних ценностей.

- Правозащитник - это не должность, а внутренняя позиция, - прозвучало в зале.

Участники составили «этический контракт», утвердив четыре ключевых принципа: уважение, вовлечённость, свобода ошибаться и право на высказывание. Анализировали ситуации с нарушением прав и предлагали пути решения. Говорили о разнице между правонарушением и нарушением прав человека.

- Я думал, что права - это что-то юридическое. А теперь понимаю, что это - про меня, - сказал один из участников.

Права человека - это не только законы. Это - про повседневность. Про выбор. Про голос. И такие встречи - первый шаг к тому, чтобы не только знать свои права, но и использовать их.



Автор - студентка 2 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

Фото автора