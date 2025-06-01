До пуска осталось, осталось до пуска... - В Костанайской области постоянно «сверяют часы», обсуждая реализацию инвестпроектов
Галина КАТКОВА
Инициатором сверки всегда является исполнительная власть, потому что на государственные деньги, как правило, осуществляется для частных проектов строительство всех коммуникаций. От электролиний до автодорог. Это вкупе с налоговой политикой привлекает инвесторов или, наоборот, отбивает у них желание вкладывать свои деньги в бизнес на нашей территории. «Мы готовы помогать вам на любом этапе», - несколько раз на заседании областного совета по привлечению инвестиций 27 мая повторил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
Год назад завод KIA был строительной площадкой / Фото из архива «НГ»
Поедем в октябре
Обращался прежде всего к тем, кто реализует крупные проекты и кого курирует непосредственно областная власть. Начали с одного из самых имиджевых для региона - строительства завода KIA в Костанае. Портфель инвестиций - 105 млрд тенге, плановая производственная мощность - 70 тыс. автомобилей в год, 1 500 постоянных рабочих мест.
Роман Глущенко сказал, что в октябре завод KIA начнет серийный выпуск / Фото пресс-службы акима области
- Все по графику. Проблем нет. Сейчас идет стадия монтажа оборудования и его подключения, - сказал управляющий директор ТОО «KIA Kazakhstan» Роман ГЛУЩЕНКО. - В начале июня мы планируем начать пусконаладочные работы и пилотное производство, в октябре - запуск предприятия. По персоналу - сейчас около 550 человек набрано. Ведется обучение, нам в этом плане помогла на своих площадках компания Allur. Так что запускаемся с более-менее подготовленными кадрами, а дальнейшее их обучение будет непосредственно на работающем оборудовании. По инфраструктуре на 100% работы завершены: подведены газ, вода, в ближайшее время начнется их подача. Подключаем электрооборудование внутри цехов.
Серийное - в июле
Почти такого же пристального внимания от власти всегда удостаиваются проекты ТОО «KamLitKZ». Еще во времена прежнего акима Архимеда Мухамбетова ПАО «КамАЗ» вошло в область с проектом строительства завода чугунного литья, четко ориентированного на потребности новых модификаций брендовых российских грузовиков. В 2021 году на территории индустриальной зоны в Костанае началось строительство предприятия. Сумма инвестиций тогда составляла 80 млрд тенге, а доля ПАО в казахстанском ТОО «KamLitKZ» была 39%. Однако из-за экономических санкций в связи с нарастанием военного конфликта РФ и Украины российский участник в декабре 2023 года из числа совладельцев вышел. По крайней мере, номинально.
Чугунолитейный завод ТОО был введен в 2024 году. Сейчас «KamLitKZ» завершает работы на другом - по производству главных передач ведущих мостов с мощностью 74 тысячи редукторов в год. По словам представителя предприятия, идет фаза пусконаладочных работ и отработки технологий. В начале июня завод планирует дать первые продукты: собранные главные передачи и отработанный картер ведущего моста для проведения валидации у потребителя. (Валидация - доказательство того, что требования и стандарты конкретного пользователя удовлетворены - Ред.). В конце июля должно начаться серийное производство.
Аким области отметил, что для этого предприятия «дополнительную электролинию мы построили».
«Пока про газ не понимаем»
Еще один прямо-таки знаковый проект - строительство в Рудном завода по производству горячебрикетированного железа. О необходимости перейти на производство продукции более высоких переделов АО «ССГПО» заявляло давно, никак не менее 10 лет назад. Серия мировых экономических кризисов подвигла и гиганта горнодобычи осознать, что необходимо повышать качество сырья для металлургии. Сейчас на повестке - реализация ERG проекта стоимостью более 500 млрд тенге.
- Ведется разработка проектной документации институтом Казгипроцветмет, - сказал генеральный директор АО «ССГПО» Сергей КУЗЬМЕНКО, - выполнена работа на 60%, до конца года будет проведена вневедомственная экспертиза проектной документации. Стартовала разработка 7 рабочих проектов объектов внешней инфраструктуры. Ведется работа по заключению контракта на поставку основного оборудования по технологии Midrex...
Задержимся на этом моменте. Технология Midrex предполагает прямое восстановление железа в сырье (железная руда, окатыши), при котором восстановителем является природный газ.
Речь об этом отдельно шла на прошлогоднем инвестиционном форуме в Костанайской области, где производство ГБЖ четко ставилось в зависимость от строительства ветки магистрального газопровода в наш регион. Завод в Рудном будет одним из крупнейших потребителей газа. Сроки реализации этого инвестиционного проекта ERG 2023-2026 годы. И сроки строительства 630-километрового газопровода со стороны Актобе - такие же.
- У нас проектирование основной части завершено, определенное оборудование уже закладывается поставщиками, а вот качество газа мы пока не понимаем, следовательно, нет пока четких технических условий. Газ - это единственная крупная проблема для этого проекта, - сказал на заседании Кузьменко.
- Мы работаем, - отреагировал Аксакалов, - на днях выезжаю в Астану, чтобы встречаться с руководством АО «НК «QazaqGaz», специалистами в министерстве энергетики... Но мы изначально так и договаривались, что газификация должна идти параллельно строительству завода.
Вообще, когда говорится о том, что государство обеспечивает новым проектам инфраструктуру, подразумеваются не только отводы земельных участков, финансирование прокладки водопроводов и строительство дорог. Сегодня однозначно на первом месте - изыскание энергомощностей в условиях их дефицита.
В Костанае, в рамках развития заявленного автомобильного кластера, строятся не только сборочные предприятия, но и заводы по выпуску автокомпонентов. Их наличие позволит увеличить процент местной локализации в зарубежных авто, то есть прав называть их казахстанскими станет больше.
На заседании начальник управления локализации производства компании Allur Сергей МОГИЛАТОВ рассказывал о строительстве одного из двух таких заводов, ориентированного на автомобили KIA. Мощность - 80 000 автокомпонентов, стоимость - 17,8 млрд тенге, 800 постоянных рабочих мест. Фундамент здания готов, начинают монтаж сэндвич-панелей. В этом году завод будет сдан.
- На будущий год возникнут вопросы по дополнительному энергоснабжению этого объекта, - сказал он. - На первый год работы ее хватит, но поскольку производство будет наращиваться, то потребуются дополнительные мощности.
А рядом в ближайшее время должно встать еще одно подобное предприятие, предназначенное для нужд компании Allur.
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