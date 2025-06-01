Инициатором сверки всегда является исполнительная власть, потому что на государственные деньги, как правило, осуществляется для частных проектов строительство всех коммуникаций. От электролиний до автодорог. Это вкупе с налоговой политикой привлекает инвесторов или, наоборот, отбивает у них желание вкладывать свои деньги в бизнес на нашей территории. «Мы готовы помогать вам на любом этапе», - несколько раз на заседании областного совета по привлечению инвестиций 27 мая повторил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Год назад завод KIA был строительной площадкой / Фото из архива «НГ»

Поедем в октябре

Обращался прежде всего к тем, кто реализует крупные проекты и кого курирует непосредственно областная власть. Начали с одного из самых имиджевых для региона - строительства завода KIA в Костанае. Портфель инвестиций - 105 млрд тенге, плановая производственная мощность - 70 тыс. автомобилей в год, 1 500 постоянных рабочих мест.

Роман Глущенко сказал, что в октябре завод KIA начнет серийный выпуск / Фото пресс-службы акима области

- Все по графику. Проблем нет. Сейчас идет стадия монтажа оборудования и его подключения, - сказал управляющий директор ТОО «KIA Kazakhstan» Роман ГЛУЩЕНКО. - В начале июня мы планируем начать пусконаладочные работы и пилотное производство, в октябре - запуск предприятия. По персоналу - сейчас около 550 человек набрано. Ведется обучение, нам в этом плане помогла на своих площадках компания Allur. Так что запускаемся с более-менее подготовленными кадрами, а дальнейшее их обучение будет непосредственно на работающем оборудовании. По инфраструктуре на 100% работы завершены: подведены газ, вода, в ближайшее время начнется их подача. Подключаем электрооборудование внутри цехов.

Серийное - в июле

Почти такого же пристального внимания от власти всегда удостаиваются проекты ТОО «KamLitKZ». Еще во времена прежнего акима Архимеда Мухамбетова ПАО «КамАЗ» вошло в область с проектом строительства завода чугунного литья, четко ориентированного на потребности новых модификаций брендовых российских грузовиков. В 2021 году на территории индустриальной зоны в Костанае началось строительство предприятия. Сумма инвестиций тогда составляла 80 млрд тенге, а доля ПАО в казахстанском ТОО «KamLitKZ» была 39%. Однако из-за экономических санкций в связи с нарастанием военного конфликта РФ и Украины российский участник в декабре 2023 года из числа совладельцев вышел. По крайней мере, номинально.

Чугунолитейный завод ТОО был введен в 2024 году. Сейчас «KamLitKZ» завершает работы на другом - по производству главных передач ведущих мостов с мощностью 74 тысячи редукторов в год. По словам представителя предприятия, идет фаза пусконаладочных работ и отработки технологий. В начале июня завод планирует дать первые продукты: собранные главные передачи и отработанный картер ведущего моста для проведения валидации у потребителя. (Валидация - доказательство того, что требования и стандарты конкретного пользователя удовлетворены - Ред.). В конце июля должно начаться серийное производство.

Аким области отметил, что для этого предприятия «дополнительную электролинию мы построили».

«Пока про газ не понимаем»

Еще один прямо-таки знаковый проект - строительство в Рудном завода по производству горячебрикетированного железа. О необходимости перейти на производство продукции более высоких переделов АО «ССГПО» заявляло давно, никак не менее 10 лет назад. Серия мировых экономических кризисов подвигла и гиганта горнодобычи осознать, что необходимо повышать качество сырья для металлургии. Сейчас на повестке - реализация ERG проекта стоимостью более 500 млрд тенге.

- Ведется разработка проектной документации институтом Казгипроцветмет, - сказал генеральный директор АО «ССГПО» Сергей КУЗЬМЕНКО, - выполнена работа на 60%, до конца года будет проведена вневедомственная экспертиза проектной документации. Стартовала разработка 7 рабочих проектов объектов внешней инфраструктуры. Ведется работа по заключению контракта на поставку основного оборудования по технологии Midrex...

Задержимся на этом моменте. Технология Midrex предполагает прямое восстановление железа в сырье (железная руда, окатыши), при котором восстановителем является природный газ.

Речь об этом отдельно шла на прошлогоднем инвестиционном форуме в Костанайской области, где производство ГБЖ четко ставилось в зависимость от строительства ветки магистрального газопровода в наш регион. Завод в Рудном будет одним из крупнейших потребителей газа. Сроки реализации этого инвестиционного проекта ERG 2023-2026 годы. И сроки строительства 630-километрового газопровода со стороны Актобе - такие же.

- У нас проектирование основной части завершено, определенное оборудование уже закладывается поставщиками, а вот качество газа мы пока не понимаем, следовательно, нет пока четких технических условий. Газ - это единственная крупная проблема для этого проекта, - сказал на заседании Кузьменко.

- Мы работаем, - отреагировал Аксакалов, - на днях выезжаю в Астану, чтобы встречаться с руководством АО «НК «QazaqGaz», специалистами в министерстве энергетики... Но мы изначально так и договаривались, что газификация должна идти параллельно строительству завода.

Вообще, когда говорится о том, что государство обеспечивает новым проектам инфраструктуру, подразумеваются не только отводы земельных участков, финансирование прокладки водопроводов и строительство дорог. Сегодня однозначно на первом месте - изыскание энергомощностей в условиях их дефицита.

В Костанае, в рамках развития заявленного автомобильного кластера, строятся не только сборочные предприятия, но и заводы по выпуску автокомпонентов. Их наличие позволит увеличить процент местной локализации в зарубежных авто, то есть прав называть их казахстанскими станет больше.

На заседании начальник управления локализации производства компании Allur Сергей МОГИЛАТОВ рассказывал о строительстве одного из двух таких заводов, ориентированного на автомобили KIA. Мощность - 80 000 автокомпонентов, стоимость - 17,8 млрд тенге, 800 постоянных рабочих мест. Фундамент здания готов, начинают монтаж сэндвич-панелей. В этом году завод будет сдан.

- На будущий год возникнут вопросы по дополнительному энергоснабжению этого объекта, - сказал он. - На первый год работы ее хватит, но поскольку производство будет наращиваться, то потребуются дополнительные мощности.

А рядом в ближайшее время должно встать еще одно подобное предприятие, предназначенное для нужд компании Allur.

