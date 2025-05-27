Комитет государственных доходов сообщил о регистрации американской компании OpenAI, разработчика популярного чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, в рамках так называемого налога на Google, передает Tengrinews.kz.

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С мая 2025 года OpenAI, L.L.C. официально включена в список условно зарегистрированных иностранных поставщиков цифровых услуг, оказывающих платные сервисы казахстанским пользователям. Это значит, что за оказание услуг физическим лицам на территории Казахстана компания будет уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с налоговым законодательством.

В КГД напомнили, что "налог на Google" применяется в Казахстане с 2022 года и направлен на обеспечение справедливого налогообложения транснациональных IT-компаний, работающих на цифровом рынке страны.

ChatGPT - это интеллектуальный чат-бот, способный понимать запросы, генерировать тексты, помогать с письмами, переводами, кодом, учебой и многим другим. Его используют как виртуального помощника, консультанта и инструмент для работы.