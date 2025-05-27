Дело о вымогательстве в крупном размере с применением насилия группой лиц по предварительному сговору рассматривали в Рудненском городском суде.

В июне 2024 года Л. вместе с Д., М., Д. и Г. увидели в интернете фотографию о возможном участии рудничанина Х. в сбыте наркотических средств в качестве закладчика.

Мужчины вывезли Х. за город, где, угрожая и применяя насилие, потребовали передать им 10 млн тенге. Денег у мужчины не оказалось, тогда подсудимые заставили Х. безвозмездно передать им снегоход «Arctic», автомобиль «Ваз-2106», мотоцикл «КТМ-690» и автомобиль «Ваз-2107». Кроме того, Д. потребовал у Х. перевести на счет знакомого 100 000 тенге. Материальный вред, причиненный потерпевшему, оценили в 11 831 000 тенге.

Позже Л. и Г., узнали, что автомобиль «Ваз-2107» по документам оформлен на гражданина Б., предъявили Х. претензии и вынудили его приобрести и отдать им 5 сотовых телефонов марок iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max, тем самым причинив материальный ущерб на общую сумму 3 409 950 тенге.

Подсудимые в суде вину признали.

Прокурор просил назначить подсудимым Л. и Г. наказание в виде 7 лет лишения свободы, Д., Д. и М. - 6 лет лишения свободы.

Суд признал обстоятельствами, смягчающих уголовную ответственность и наказание, чистосердечное раскаяние Л. и Д., добровольное возмещение вреда, а также наличие на иждивении малолетних детей. У подсудимых Г., Д. и М. - чистосердечное раскаяние в содеянном и добровольное возмещение вреда.

- С учетом личностей подсудимых, характера и степени общественной опасности совершенных ими деяний суд назначил наказание в виде лишения свободы: Д., Д. и М. - 5 лет каждому, Л. и Г. с учетом неоднократности совершения уголовных правонарушениях 5 лет 6 месяцев каждому в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - сообщает пресс-служба областного суда.

Приговор в законную силу еще не вступил.