Шашечный май начался для костанайцев в конце апреля.

Последний турнир в областной библиотеке

27 апреля в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого прошел знаменательный турнир, посвященный Дню Победы и памяти ветерана Великой Отечественной войны Камела Нургалиевича Нургалиева - нашего земляка, командира разведроты, завершившего свой боевой путь под Кенигсбергом, на том же Прибалтийском фронте, где встретил День Победы и отец автора этой статьи - Яков Васильевич Бондаренко.

Камел Нургалиев был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, а также медалями «За боевые заслуги» и «За освобождение Кенигсберга».

Спонсором же и инициатором соревнований стал сын ветерана, преподаватель Костанайского автодорожного колледжа Газиз Нургалиев.

Награждение призера турнира Касыма Сатубалдина

Победителем стал Айдар Бигалиев. Второе место занял Касым Сатубалдин, а третье – принявший активное участие в организации турнира Отари Квиквиния. Эти фамилии повторяются практически регулярно в наших статьях, потому что речь идет о бесспорных лидерах шашечного движения в Костанае.

Всех участников наградили памятными призами.

Два следующих турнира - классика и рапид в рамках первенства Костанайской области - проходили в шахматном клубе КРУ им. А. Байтурсынова в первые три дня мая. Судил соревнования опытный Арман Какашев.

Чемпион области в классике Вячеслав Тупицин (слева) и Отарий Квиквиния

В классике победителем стал представитель КОС Вячеслав Тупицин. Вторым оказался Отарий Квиквиния, третьим – Абай Доскенов.

В рапиде же тройка победителей более привычна: завоевавший золото Отари Квиквиния, серебряный призер Айдар Бигалиев и бронзовый призер Касым Сатубалдин.

Играют победитель турнира и чемпион областных соревнований в рапиде Отарий Квиквиния (справа) и старейший участник Жукен Жумагалиев

Завершил майские соревнования проведенный заранее турнир, посвященный Дню защиты детей. Прошел он вновь в помещении областной библиотеки в воскресенье, 25 мая. На этом турнире довелось присутствовать и автору статьи.

Призеры последнего турнира: Айдар Бигалиев – второе место в турнире, посвященном дню защиты детей, мастер спорта, активист шашечного движения Юрий Бондаренко, третье место – Касым Сатубалдин, первое место – Отарий Квиквиния (слева направо)

Участников разделили на две лиги. Победитель определился в личной встрече Бигалиева и Квиквинии. Микроматч выиграл Квиквиния и стал обладателем золотой медали. В его активе лишь одна равная встреча - с Вячеславом Тупициным. Во всех остальных микроматчах одержал победы. Вторым стал Айдар Бигалиев. Третьим - Касым Сатубалдин.

За доской призер второй лиги Амиля Глазун и постоянный участник турниров Марат Шаймерденов

Во второй лиге первым стал опытнейший Жаксыбай Есенжулов. Вторым – отставший от него на полтора очка Зулкарнай Назаров. Третье место заняла Амиля Глазун, представительница КОС, обошедшая целый ряд мужчин.

Участники и организаторы турнира Отари Квиквиния и один из сильнейших игроков области Айдар Бигалиев

Как и прежние, турнир прошел при поддержке городского спорткомитета и коллектива областной библиотеки, проводящей специальную и при этом плодотворную работу с инвалидами. Особенно хотелось бы отметить результативность этой работы в области шашек, столь много значащей для ветеранов и инвалидов.

Фото предоставлены библиотекой им. Толстого