С докладом "О проводимой судебно-претензионной работе с землепользователями, нарушающими условия договоров" сегодня, 26 мая, на аппаратном совещании в акимата города выступал руководитель отдела земельных отнощений Марат ТЕМИРБАЕВ. Он сообщил, что по закону граждане должны пользоваться землей,которую они получают от государства. Но не все следуют правилам.

- Основными нарушениями, выявленными в ходе мониторинга, являются использование участка по нецелевому назначению, самовольное строительство или изменение границ участка, невыполнение обязательств по благоустройству, несвоевременная уплата арендных платежей, - перечислил Темирбаев. - За 2024 год выявлено 45 фактов уклонения от исполнениядоговорных обязательств. Через судебных исполнителей были взысканы долги на общую сумму 6,9 млн тенге. Отказано в продлении аренды по 18 участкам. Ввиду нарушения условий договоров выдан отказ по 19 участкам, на которых располагались рекламные конструкции. Также выявлены материалы нарушений по 125 земельным участкам, которые использовались не по целевому назначению или были самозахвачены гражданами.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ остался недоволен.

- Ваше выступление я бы даже докладом не назвал, - сказал он. - Какое-то у вас очень узкое выступление. Вы говорите о рекламных конструкциях. А где киоски и самозахват земли? Где большая работа, которая проведена в районе Наримановского рынка? Где все это? Самовольное строительство у нас сплошь и рядом.

И добавил: акимат готовится к судам по участкам на Наримановском рынке. ПДП этого района утвержден, начинается процедура изъятия. Правда, пока есть вопросы по финансированию этой работы.

- На "Зеленом рынке" мы провели какую работу - освободили там тротуар и проезжую часть, - сказал Жундубаев. - Огромная работа, о которой я говорю. А должны вы говорить, как специалист. Понятно, что там кто-то недоволен. Но большинство людей ощутили комфорт от наших действий. Почему об этом не сказать? Теперь с правой стороны (ул. Шевченко - "НГ") должны провести претензионную работу - где стоят торговые ряды и из домов торгуют. Там самозахват земли сплошь и рядом. Это где товары из Киргизии привозят и так далее, фрукты и овощи привозят. Вы должны были рассказать, что там будете делать.

По словам Жундубаева, власти смогли "более-менее" навести порядок с торговлей возле ТЦ "Емшан" по пр. Абая. А вот на ул. Чкалова вразнобой стоят 8-10 киосков, которые пользуются электроэнергией от уличной сети освещения.

Торговые киоски по ул. Чкалова в районе КЖБИ/Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Там самозахват еще в том году определили, когда вы ими займетесь? Один раз показательно изъяли, а дальше? - возмущался аким. - Люди должны понимать, что если ты сам установил киоск без разрешения, то ты будешь оштрафован, наказан и сам киоск будет изъят!

Аким подробно критиковал работу подчиненных:

- Вы сами не работаете! Я бы вам больше сказал, если бы СМИ в зале не было. Вы ждете, пока я пройду, пока я вам не укажу, потом вы только начинаете отрабатывать. А где ваша позиция? Мой функционал акима - он стратегический, а я отвлекаюсь на вашу рутину. Я должен создавать инвестиционный климат, должен город благоустраивать, куда входят ваши киоски с самозахватами. А я что делаю? Я вечерами хожу с сотовым телефоном, снимаю и скидываю вам. Потом пишут протоколы. Почему я должен за вас работу делать всю, а?

Аким обратился к начальнику отдела земельных отношений:

- Будет другое совещание, по-другому с вами поговорим, без СМИ. Я вам замечание делаю! У вас оказывается уже есть одно наказание. В следующий разбудет неполное служебное соответствие и увольнение. Понятно, да? Присаживайтесь.

Марат Темирбаев кивнул и молча занял место в зале.

- Вот такая у нас недоработка, а потом все нарекания... Марат Есламханович, слышишь? - продолжил Жундубаев. - А потом мы в свой адрес получаем нарекания от людей и так далее. А кто это будет все делать, Пушкин, что ли? Вы сейчас опираетесь на то, что сказал аким. Это неправильно. Должна быть система. А вы вынесли вопрос на совещание на просто так, поговорить!

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