В краже 12 двухколесных транспортных средств подозревается 25-летний житель областного центра. Его задержали сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий.

- По данным следствия, злоумышленник с помощью кусачек срезал велозамки, затем скрывался с места преступления на похищенном велосипеде, - рассказали в пресс-службе6 департамента полиции Костанайской области. - Позже он перепродавал транспорт, извлекая прибыль.

Суд санкционировал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Полиция проверяет его причастность к другим аналогичным эпизодам.

Уголовное дело уже направили в суд по ч. 3 статьи 188 УК РК (Кража). За кражу, совершенную неоднократно, мужчине грозит ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.