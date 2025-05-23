В Костанайской области ярким финалом завершился проект «QC READ» — масштабная образовательная инициатива, вдохновляющая подростков на чтение и глубокое мышление.

Строительная компания «QC HOLDING», осознавая важность своего вклада в общество и свою социальную ответственность в бизнесе, с сентября 2024 года запустила проект, призванный не просто вернуть интерес к книгам, а сформировать новое поколение думающих, читающих и мечтающих подростков.

Цели «QC READ» амбициозны и благородны:

Повышение культуры и культа чтения среди подростков;

Развитие критического мышления у детей через чтение книг;

Приобщение юных читателей к творчеству выдающихся казахских писателей.

Идея оказалась заразительной. За этот учебный год проведено 8 конкурсов в Мангистауской и Костанайской областях, участие в которых приняли 892 школьника. Это не просто цифры — это 892 подростка, которые прочитали каждый более 50 книг, написанных выдающимися казахскими авторами, обсуждений и открытий.

Юные читатели погрузились в произведения наших писателей: Бейімбет Майлин, Әбіш Кекілбайұлы, Төлен Әбдік, Светқали Нұржан и Оралхан Бөкей.

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Финальный аккорд учебного года прозвучал в городе Рудный, где прошёл конкурс «Оралхан оқулары». В нём участвовали 148 школьников, а 5 лучших стали обладателями путёвок в современный лагерь европейского стандарта «Divergents Camp». Победителями в Костанайской области стали:

Ұлдана Қаланбекова (школа им. Абая)

Маржан Насир (13 школа)

Айсулу Ақылбекова (школа им. М.Дулатұлы)

Нұрай Рахимбойқызы (13 школа)

Айсамал Досанова (7 школа-гимназия им. Б.Майлина)

Ранее победители получали iPhone и iPad, а теперь — незабываемое лето, полное развития, общения и новых горизонтов. Организаторы отправят 10 победителей из двух областей в уникальный и современный лагерь.

Но это только начало. Уже в сентябре 2025 года стартует читательский клуб «QC CLUB», в который войдут 37 победителей и призёров конкурса. С каждым годом клуб будет расти, объединяя всё больше увлечённых молодых умов. Кроме того, компания готовит запуск новых проектов — «QC STUDENT» и «QC TEACHER», главная цель которых особая поддержка школьников, мечтающих о профессии учителя. Компания стремится выявлять и воспитывать среди победителей проекта QC READ тех, кто хочет связать своё будущее с преподавательской деятельностью.

QC HOLDING не просто строит здания — она строит будущее. С книгой в руках и мечтой в сердце.

Партнерский материал