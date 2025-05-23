В Казахстане законодательно закрепляют соглашение с Россией о разделе телефонных кодов. Соответствующий проект постановления опубликовало Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Tengrinews.kz.

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В документе окончательно распределили, какие сочетания цифр в коде +7 будет использовать каждая из стран.

"Казахстан будет использовать следующие диапазоны кодов в 7-й зоне всемирной нумерации: +7 0; +7 6; +7 7. Россия, в свою очередь, следующие диапазоны кодов: +7 2; +7 3; +7 4; +7 5; +7 9", - говорится в проекте.

Сейчас документ находится на публичном обсуждении, которое продлится до 2 июня. Когда документ вступит в силу, он законодательно утвердит подписанное в прошлом году соглашение между правительствами Казахстана и России о совместном использовании телефонного кода +7.

Как Казахстан и Россия поделили телефонные коды

В 2021 году Казахстан зарезервировал международный телефонный код +997, чтобы отказаться от привычного +7. Позднее казахстанские чиновники поняли, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. При этом казахстанским абонентам пришлось бы обновить свои данные абсолютно во всех сервисах: для получения государственных и банковских услуг, в социальных сетях и разных приложениях. Поэтому в 2023 году от этой идеи решили отказаться.

В октябре прошлого года Казахстан утвердил проект соглашения с Россией о совместном использовании телефонного кода +7. Согласно проекту, страны продолжат совместное использование нумерации 7-й зоны международной телефонной сети (+7).

Как указано в документе, за Казахстаном закреплен нижеследующий диапазон кодов: 000 – 099, 600 – 699, 700 – 799. К примеру, +7 (775), +7 (701).

Россия в исключительном порядке сможет использовать следующие диапазоны кодов: 200-299, 300-399, 400-499, 500-599, 810-818, 820-821, 831, 833-836, 840-848, 850-851, 855-857, 860-863, 865-867, 869, 871-873, 877-880, 900-999. К примеру, в России используются +7 (950), +7 (904).