Об этом намерении на брифинге 22 мая журналисты напомнили директору областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Андрею ГОРВАТУ.





30 апреля на подобном брифинге он говорил, что вопрос должен решиться «буквально на следующей неделе». Однако водители как платили, так и платят.

Смысл предложения был в том, чтобы за проезд по участкам платных трасс, находящимся в плохом техническом состоянии, временно - до окончания на них ремонта - не брать деньги. Решить вопрос должно министерство транспорта, куда филиал и направил предложение о временном исключении из состава платных участков Костанай-Рудный (31,5 км), Карабалык - граница РФ (37 км), Пешковка - поворот на Тогузак (15 км), Озерное - Костанай (27 км). Сделано это было после комиссионного обследования и оценки состояния дорог как плохого.

- Да, я действительно говорил об этом, - сказал Андрей Горват, - вопрос с повестки не снят, надеемся, что наше предложение поддержат. Там, очевидно, много согласований... Ремонты на дорогах сейчас идут. На участке Костанай- Рудный протяженностью 23 км с одной стороны уже положен первый слой асфальта.

Корреспондент «НГ» спросил, не получится ли так, что ремонт там вскоре завершат и вопрос о приостановлении оплаты снимется сам собой.

- Ремонт быстро не завершится. Я же сказал: пока только 23 км и в один слой асфальта сделали. Закончат полностью участок в одну строну, перейдут на другую. Планируется, что до октября будут работать, - ответил руководитель филиала. И добавил: - На участке Карабалык - граница сейчас тоже производится средний ремонт.

О начале ремонта двух других названных участков по трассе Екатеринбург-Алматы пока вообще информации нет. Так что тема изъятия их из состава платных актуальность не потеряет долго.

Водители продолжают жаловаться на некорректные уведомления об оплате при движении на платных участках.

- Наш филиал деньги не собирает, - ответил Горват, - надо по этим моментам обращаться по номеру 1403.

Ставки платы за проезд по дорогам разных направлений и другую справочную информацию смотрете здесь.