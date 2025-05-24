Профессия не обязательно офис, график с 9.00 до 18.00 и бесконечные совещания. Современный рынок труда все чаще удивляет: появляются вакансии, о которых еще несколько лет назад никто бы и не подумал. Вакансии становятся все более креативными, а требования к соискателям - все менее стандартными. Есть профессии, которые удивляют, смешат, а иногда и вызывают восхищение. Пролистав десятки объявлений о вакансиях в Костанае, мы выбрали самые интересные и необычные.

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Шоколатье. Ваша задача - изготавливать композиции из клубники в шоколаде, создавать букеты из клубники в шоколаде. Сладкая жизнь обеспечена при графике 2/2 и 12 рабочих часах за смену.

Тайный проверяющий. Вы будете посещать кафе, магазины, банки, автосалоны и проверять качество обслуживания в них. Свободный график и посещение различных публичных мест обеспечено! Вакансия отлично подойдет для студентов, которым важна возможность работы в любое время.

Маслодел. Занимается производством сливочного масла и других молочных жиров. Ваши обязанности: производство, регулировка процесса и проверка качества изготовления масла, наблюдение за равномерным наполнением ящиков маслом, тщательная мойка и дезинфекционная обработка технологического оборудования.

Художник по аквагриму. Любите детей и увлекаетесь рисованием? Эта вакансия отлично подходит для вас, создавайте свои произведения искусства и общайтесь с молодым поколением в центре города.

Стикеровщик. Это специалист, который наносит этикетки, штрихкоды, маркировки и наклейки на товары, упаковывает и фасует продукцию. Он может работать как вручную, так и с помощью специальных машин. Именно он делает товар узнаваемым, понятным и готовым к продаже. Если ты хотя бы раз покупал что-то с красивой упаковкой, знай: без стикеровщика этого бы не случилось!

Если вам кажется, что «все уже придумано» - это не так. На рынке труда все чаще ценится уникальность, нестандартное мышление и способность делать то, чего не может робот или алгоритм. И кто знает, возможно, ваша будущая профессия еще даже не появилась, но уже скоро станет трендом.

Автор - студент 4 курса кафедры журналистики КРУ