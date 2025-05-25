Бывает, дачники обнаруживают на листьях любовно выращиваемых растений круглые дыры неясного происхождения, по ночам появляющиеся. И нет, чтобы с краешку враг грызанул, дырки располагаются посередине и безнадежно портят внешний вид растений и настроение дачников. Но в этом году даже горожане изумляются количеству улиток, выползающих на асфальт после дождей. Некоторые даже думают, что они выпадают с дождем. На самом деле это не так. Впрочем, ничего нового не происходит. Вспоминаем старый материал «НГ» на эту тему, ведь в жизни моллюсков ничего изменилось.

Глазки слизней видят не дальше сантиметра

Когда на продырявленном листе остается характерный слизистый след, ломать голову над тем, кто покушался на зелень, не приходится. Сразу ясно, это дело моллюсков! А если взять лупу и посмотреть на листок при увеличении, можно увидеть, что его кожица в некоторых местах будто наждаком стерта. Это следы радулы - терки на языке улитки, снабженной тысячами малюсеньких известковых зубчиков. У некоторых видов число зубов на радуле превышает 14 000! С таким вооружением любой, даже самый грубый лист, можно проскрести до дырок.

Нашим дачникам в основном приходится сталкиваться со слизнями и гелицеллами. Лишь на тех участках, что расположены вблизи реки, могут появляться янтарки, приходящие с влажных берегов.

Склизкие гости

Гелицеллы - родственники тех самых виноградных улиток, которых так жалуют французы. Они даже придумали специальные тарелочки с углублениями, щипцы для раковины и маленькие вилочки с двумя зубчиками. Целая кулинарная улиточная традиция.

Гелицеллы массово выползают из укрытий после дождя

Не только французы любят полакомиться улитками. У птиц тоже есть вкус к французской кухне. Все врановые, дрозды, утки, скворцы не прочь отведать «улитятинки» - вкусно и питательно. В научной литературе описано, что и голуби не гнушаются теми же гелицеллами, но лично я не видела примеров тому воочию. Впрочем, голуби нынче едят все, как-то клевали с аппетитом даже селедку, выброшенную кем-то неподалеку от мусорной площадки. А уж молоденькие гелицеллы для них - просто деликатес! Ежики, жабы, лягушки тоже не пройдут мимо такой легкой добычи. Даже личинки некоторых жуков нашли весьма изощренный способ добраться до нежного улиточного мяса. Вцепится такая вражина улитке в передний конец тела, улитка с испугу втягивается в раковину, и там, в ее собственном домике, личинка ее пожирает.

Такое обилие естественных врагов несколько сдерживает безудержный рост популяции моллюсков. Иначе мы бы видели их гораздо больше, ведь экологическая пластичность улиток позволяет переживать трудные времена и активизироваться, когда условия тому благоприятствуют. Та же гелицелла на зиму зарывается под слой опавшей листвы, замуровывается в раковине пленкой из высохшей слизи и неплохо переживает морозы, если «одеяло» из листвы было достаточно толстым. Могут не только перезимовать, но и «перелетовать», если уж очень жарко и сухо, и есть риск умереть от обезвоживания. Ведь улитки при потере определенной части влаги из тела даже питаться не могут, пока вновь не пополнят запасы воды в клетках. Летом тоже можно обнаружить улиток, закрывшихся от мира пленкой. Хотя именно гелицеллы одни из самых засухоустойчивых наших улиток, их родственников по семейству даже в Сахаре находили в нескольких километрах от оазисов, в раскаленном песке. Кстати, двухмесячное пребывание в таком «замурованном» состоянии не убивает улитку. «Проснувшись», она с аппетитом начинает есть листья и побеги практически любых растений, какие только попадутся ей на радулу.

То есть если гелицеллу не съедят, то она вполне можно пережить всякие катаклизмы и оставить потомство. Это нетрудно, учитывая, что поиски партнера облегчаются тем, что улитки - гермафродиты. Им достаточно встретиться, слиться в «объятиях», обменяться пакетиками со сперматозоидами, и вот на выходе сразу две беременные улитки. И если кладка яиц, закапываемая неглубоко в землю, не пересохнет, то молодые улиточки, только вылупившись сразу начнут поедать все, что поедается: листья, молодые побеги, даже ростки, только проклюнувшиеся из семян. С таким поведением трудно понравиться дачникам, даже несмотря на миловидность гелицелл.

А уж сколько негатива достается более прожорливым слизням! Они и в поисках пищи более удачливы, чем гелицеллы. Маленькие глазки, расположенные на концах «рожек», и у гелицелл и у слизней видят очень плохо. Различить предмет они могут, если только объект находится не дальше сантиметра от них. Можно было бы сказать, что они не видят дальше своего носа, если бы у них был нос. Носа нет, но обоняние имеется, и довольно неплохое. Ощущают запахи моллюски ногой. И если гелицелла чует капусту за 40 см, а дыню за 50, то слизни спелую клубнику способны унюхать и за два метра. Кстати, именно страсть слизней к клубнике вызывает у дачников наибольшую ненависть. Если слизней на участке много, они существенно портят урожай, угрожают высаженной рассаде и к тому же переносят различные болезни растений.

Янтарка встречается на участках, расположенных близко к реке

Меньше всего вреда приносит янтарка. Она вообще предпочитает употреблять уже разлагающуюся растительность. А что же делать, если гелицелл и слизней стало многовато для участка?

Пиво как оружие

Конечно, если уж очень портят дачную жизнь моллюски, избавляться от них надо. Только использовать для этого «химию» - последнее дело. Нужно пробовать неопасные для природы методы борьбы. Например, все сухопутные моллюски падки на пиво. В землю вкапывают глубокие емкости (например, обрезанные пластиковые бутылки) с пивом и ночью в них непременно начнут падать моллюски, а выбраться им уже не судьба.

Еще лучше активизировать силы природы в лице естественных врагов моллюсков. Если устроить на даче хотя бы небольшой водоемчик, он будет привлекать жаб и лягушек, а те, соответственно, поедать гелицелл и слизней. Птиц привлечь на участок еще легче, нужно просто периодически их подкармливать. А если вам повезло и у вас поселился ежик, не прогоняйте его, а угощайте чем-нибудь, например, наливайте ему молока. Ежи - непримиримые борцы не только с моллюсками, но и с насекомыми-вредителями.

Можно посыпать вокруг грядок растворимый кофе или горчицу - их очень не любят моллюски. Горчичный вариант, конечно, предпочтительнее, поскольку намного дешевле кофейного. Но можно как кофе, так и горчицу использовать в виде раствора, которым опрыскивают растения, так экономнее. На ведро воды надо не менее 5-6 столовых ложек горчицы. А кофе заварить покрепче. Делать это лучше в сухую погоду, а то дождь смоет все ваши труды.

А еще соль для всех улиток - яд. Правда, если часто рассыпать по участку соль, это скверно скажется на растениях. Часто используется для отпугивания и сода.

Не любят слизни и улитки и остро пахнущих растений. Поэтому, посадив больше чеснока, лука, базилика и других пряно-вкусовых растений, можно отпугнуть склизких гостей.

Не торопитесь применять яды. Это самое последнее средство. Лучше постарайтесь подружиться с теми, кому по природе положено сдерживать популяцию моллюсков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ