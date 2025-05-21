Возле дома № 50 в микрорайоне Береке образовалась гора из грунта.

- Дети там постоянно бегают, за всеми не уследить! - сообщил наш читатель 19 мая. - Высота в 3-4 этажа, крутой обрыв! Если кто-то сорвется, то могут быть последствия!

Он обращался в службу iKomek (109). Там ответили, что обращение направлено в компетентные госорганы, но ответ еще не приходил.

20 мая ситуацию в своем Instagram-аккаунте прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марат Жундубаев (@marat_zhundubaev)

- 20 мая я провел рабочий объезд микрорайона «Береке», где активно продолжается жилищное строительство. Обратил внимание строительных компаний на необходимость соблюдения санитарных норм и поддержания порядка на всей территории. Отмечу, что за время строительства в ряде мест скопился многолетний строительный мусор с грунтом. В этой связи обратился к представителям строительных компаний - в течение месяца организовать вывоз накопленных отходов и навести порядок на территории. Кроме того, поручил обеспечить чистоту на стройплощадках и прилегающих участках, а также установить видеонаблюдение на строительных объектах - для санитарного контроля и фиксации вывоза мусора.

Фото предоставлено читателем "НГ"