В содержание школьных учебников внесут корректировки на основе обращений от населения, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев. Родители учащихся жаловались на содержание 26 учебников, передает Informburo.kz.

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В кулуарах правительства журналисты обратили внимание, что даже взрослые люди с высшим образованием испытывают трудности при решении заданий в некоторых школьных учебниках. Министр напомнил, что ведомство утвердило новый образовательный стандарт, который вступит в силу с 2026 года.

"Было много нареканий по некоторым учебникам. Мы проводили полный анализ и выявили, что примерно были претензии на 26 учебников из 600 наименований, из них (жалобы. – Авт.) подтвердились только в 11 учебниках", – сказал Бейсенбаев.

В основном родители учащихся жаловались на учебники по следующим предметам: география, казахский язык и литература, русский язык и литература. Также нарекания поступали по программе математики начальных классов.

"Поэтому всё это сейчас учтено при формировании новой учебной программы. И при подготовке учебников тоже будут именно эти моменты учтены. Поэтому в основном приведены те замечания и ошибки, которые были допущены в предыдущие годы", – заключил министр.

Новый стандарт образования регламентирует основные принципы и требования к содержанию образовательных программ, уровню подготовки учеников, а также критерии оценки их результатов. Одна из поправок предполагает изучение казахского языка в начальных классах, независимо от языка обучения. Также вводится требование по оцениванию учебных достижений по всем предметам и курсам "в соответствии с системой критериального оценивания".