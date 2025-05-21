Несколько казахстанских производителей мяса курицы, которые получают государственную поддержку, реализуют товар дороже конкурентов, сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты. Ведомство также назвало барьеры, мешающие малым производителям получать господдержку, передает Informburo.kz.

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Агентство по защите и развитию конкуренции провело внеплановый анализ конкуренции на рынке производства и сбыта мяса птицы. В ходе проверки выяснилось, что производители, получающие субсидии, продают мясо по завышенным ценам.

"У некоторых производителей, получивших субсидии, конечные цены оказались выше, чем у тех, кто господдержку не получал. Для исправления ситуации АЗРК направило необходимые рекомендации в Министерство сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты выявили барьеры, мешающие малым производителям получать господдержку: сложные процедуры, сжатые сроки подачи заявок и большой пакет требуемых документов. Из-за этого многие компании с реальным производственным потенциалом отрезаны от системы поддержки, добавили в ВАП.



