Росли, растут и будут расти, не сомневаюсь
71422
20 мая 2025, 10:50
Цены у нас на все товары и услуги растут не по дням, а по часам. Вот читаю нередко статьи о том, что проверяющие органы заинтересовались ростом цен на что-либо, что присутствует сговор продавцов. И жду, что, наверное, цена в ближайшее время упадет. Ан нет, ни разу такого не было, да и результатов проверки не пишут и уже не вспоминают.
За последний год тариф на интернет на "Теле 2" повысился в 2 раза. С 2 000 до 3 990 тенге. Ладно, говорю себе, ну все же дорожает, и это тоже не исключение. Но один вопрос никак не находит ответа. Почему качество связи не становится лучше, а, наоборот, только хуже?
Но ведь должен же кто-то этим вопросом заниматься? Вернее, занимаются, вижу в СМИ статьи, но почему результата ноль?
Последние народные новости
19.05.25 10:06 Лаг ба-Омэр отметили евреи Костаная
15.05.25 12:52 Когда облагородят мусорную площадку?
14.05.25 09:29 У нас уже налоги брать не с кого?
05.05.25 11:43 "Бессмертный полк"
25.04.25 10:40 На подоконнике – мастерская, в сердце – победа
23.04.25 17:22 Миграция незнакомых насекомых
09.04.25 13:42 Кадровая чехарда, или Игра во власть...
07.04.25 16:32 Как преображается центральная площадь в Камысты
07.04.25 09:47 Жизни студентов не важны?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.