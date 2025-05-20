20 мая 2025, 10:50

Цены у нас на все товары и услуги растут не по дням, а по часам. Вот читаю нередко статьи о том, что проверяющие органы заинтересовались ростом цен на что-либо, что присутствует сговор продавцов. И жду, что, наверное, цена в ближайшее время упадет. Ан нет, ни разу такого не было, да и результатов проверки не пишут и уже не вспоминают.

За последний год тариф на интернет на "Теле 2" повысился в 2 раза. С 2 000 до 3 990 тенге. Ладно, говорю себе, ну все же дорожает, и это тоже не исключение. Но один вопрос никак не находит ответа. Почему качество связи не становится лучше, а, наоборот, только хуже?

Но ведь должен же кто-то этим вопросом заниматься? Вернее, занимаются, вижу в СМИ статьи, но почему результата ноль?