В социальных сетях набирает обороты волна недовольства качеством железнодорожных перевозок в стране, передает Ulysmedia.kz.

Фото с сайта Ulysmedia.kz

Поводом послужила публикация пассажира поезда №44, следующего по маршруту Костанай – Алматы. По его словам, поездка превратилась в настоящее испытание — при температуре +38°C в Караганде вагоны остались без кондиционеров, а сам состав прибыл с опозданием более чем на час.

«Поезд 44 Костанай – Алматы опоздал больше чем на час. Кондиционеры не работают. Моим родителям по 60 лет — это просто издевательство. Примите меры», — написал пользователь в соцсети Threads.

На резонансное сообщение оперативно отреагировали в АО «Пассажирские перевозки», пояснив, что данный состав обслуживает частная компания ТОО "Турксиб Астана", не входящая в структуру КТЖ. Как уточнили в компании, контроль за деятельностью частных железнодорожных перевозчиков осуществляет Министерство транспорта РК.

«Поезд обслуживает частный перевозчик, не имеющий отношения к АО "Пассажирские перевозки" и в целом к КТЖ. Обращения по таким фактам следует направлять в Минтранс», — заявили в компании.

Однако пассажир не согласился с таким подходом:

«КТЖ как оператор инфраструктуры обязан нести ответственность за допуск компаний, которые предоставляют некачественные и даже опасные для здоровья услуги», — подчеркнул он.

Пост стал триггером для других пользователей, которые начали делиться собственными историями о некомфортных поездках. Среди жалоб — холод в зимнее время, антисанитария и полное отсутствие элементарных удобств.

«Зимой ехали с внуками из Костаная в Астану. В марте, в мороз, отопления в вагоне не было, дети спали в шапках, а я всю ночь укрывала их, чем могла. Проводники говорили, что наш вагон был на ремонте, а прицепили — старый. В туалете — лед, вонь, моча под ногами, ни бумаги, ни воды», — рассказала другая пассажирка.

Также в комментариях пользователи указывают на завышенные цены на билеты, особенно в вагоны люкс, которые, по их словам, нередко оказываются «в худшем состоянии, чем плацкарт 20-летней давности».