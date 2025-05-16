Сообщения о пропаже девочки прокомментировала полиция Костанайской области
16 мая 2025, 18:13 | Происшествия
Информацию о пропаже несовершеннолетнего ребенка распространяют в WhatsApp. В сообщении говорится, что девочка - ученица одной из костанайских школ.
- Заявления о пропаже ребенка в регионе не зарегистрированы, - сообщает департамент полиции Костанайской области. - Просим граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.
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