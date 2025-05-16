Информацию о пропаже несовершеннолетнего ребенка распространяют в WhatsApp. В сообщении говорится, что девочка - ученица одной из костанайских школ.

- Заявления о пропаже ребенка в регионе не зарегистрированы, - сообщает департамент полиции Костанайской области. - Просим граждан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.