Казахстанцев обязали проходить фотофиксацию в поликлиниках. Теперь, чтобы попасть на прием к врачу, нужно идентифицироваться через cистему Face ID либо через eGov mobile, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как заявили в Минздраве, такие меры введены для борьбы с приписками в поликлиниках, которыми последние нередко грешили. В сентябре прошлого года в Минздраве заявили, что в ходе проверок было выявлено около 46 тысяч нарушений, связанных с приписками. Речь идет о "фальшивых медуслугах", которые фактически не были оказаны пациентам.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Плюс еще одна головная боль у доктора и медсестры на участке"

Однако цифровое нововведение в ПМСП может усложнить получение медпомощи на местах, считает общественница Белла Газдиева-Кодзоева, особенно для пожилых людей, которым тяжело угнаться за развитием цифровизации. Прибавится хлопот и у участковых врачей и медсестер, считает она.

"Есть пожилые, у которых нет смартфонов, а есть совсем нездоровые пациенты. И плюс еще одна головная боль у доктора и медсестры на участке. А врачи наши с такой нагрузкой и оплатой скоро и в космос, наверное, полетят. И так прием теперь большей частью состоит из того, что доктор работает в компьютере, а не в беседе с пациентом, собирая анамнез. Если честно, замордовали врачей. Искренне жаль врачей, медработников. Так и хочется сказать: оставьте эти эксперименты!!!" - написала она.

Также ее беспокоит вопрос защищенности персональных данных.

"Вот мы вроде двигаемся в плане цифровизации - хотим верить, что мы лучше чем Токио. Но какая-то интересная ситуация с нашими частными данными. В Google легко найти ИИН, в больницах и в других местах в первую очередь просят твое удостоверение. Теперь еще и фотографируют. Частные, по сути, банки имеют доступ к аутентичным данным. Каким образом защищены мои личные данные? Цифровизация - это здорово. Но как обстоят дела с защитой данных?" - задается вопросом Газдаева.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Зачем ввели Face ID в поликлиниках?

В Министерстве здравоохранения разъяснили, для чего ужесточили правила приема в поликлиниках и как теперь быть людям, которые не пользуются смартфонами.

Как сообщили в Минздраве, система Face ID в поликлиниках вводится в целях снижения приписок медицинских услуг, ведется внедрение механизмов цифровой идентификации пациентов. Теперь терапевт не сможет принять пациента без специальной идентификации.

"Данная процедура необходима для подтверждения личности пациента, который находится на приеме врача или которому оказывается медицинская помощь", - сообщили в Минздраве.

Что если произойдет сбой электронной системы Face ID в поликлинике?

Как сообщили в Минздраве, предусмотрены два механизма по цифровой идентификации пациентов:

через eGov mobile - пациент сообщает врачу уникальный 6-значный код, сгенерированный в приложении;

через Face ID - если у пациента нет смартфона с eGov.

Традиционный метод идентификации по удостоверению личности также допускается.

"При возникновении сбоя электронной системы пациент имеет право пройти идентификацию по 6-значному коду, предоставляемому по сервису "Цифровой документ" "электронного правительства", или путем предоставления документа, удостоверяющего личность", - заверили в Минздраве.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что делать пациенту, если его не распознала система Face ID?

В случае, если система Face ID не распознала пациента, рекомендуется использовать дополнительные механизмы идентификация пациента с применением "Цифрового документа" egov mobile.

Кто разработал систему и сколько она стоит?

Сервис цифровой идентификации пациентов был разработан Министерством здравоохранения совместно с Министерствами юстиции и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Мы также поинтересовались, сколько бюджетных средств потрачено на систему Face ID в поликлиниках Казахстана.

"Сервис цифровой идентификации разработан на основе бесплатных решений, и бюджетных средств на его разработку не выделялось. Вместе с тем закуп веб-камеры осуществляется за счет собственных средств медицинской организации", - сообщили в Минздраве.

В настоящее время проект по цифровой идентификации пациентов поэтапно масштабируется по стране, и на сегодня к проекту подключены 1 393 медицинские организации.

А в селах без интернета?

Обеспечение интернетом медицинских организаций в отдаленных сельских местностях составляет 95 процентов, говорят в Минздраве.

"Работа по обеспечению интернетом продолжится в текущем году совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - заключили в ведомстве.