СЕО Freedom Holding Тимур Турлов возглавил рейтинг самых богатых казахстанцев. Это следует из списка миллиардеров по версии журнала Forbes. За короткий срок предприниматель увеличил состояние с 5,8 млрд до 7,2 млрд долларов, передает Informburo.kz.

СЕО Freedom Holding Тимур Турлов / Фото: Сергей Алексеенок

8 мая Forbes публиковал список 75 богатейших бизнесменов Казахстана. Тогда Турлов занимал вторую строчку с состоянием 5,8 млрд долларов, а самым богатым казахстанцем считался Вячеслав Ким с 7,1 млрд долларов.

На сегодня, 15 мая, СЕО Freedom Holding нарастил капитал до 7,2 млрд долларов. Третье по величине состояние у Владимира Кима – 5,7 млрд долларов, далее следуют Динара и Тимур Кулибаевы с активами в 5,5 млрд долларов у каждого.

Список миллиардеров по версии журнала Forbes на 15 мая

В глобальном рейтинге Турлов занимает 463-ю строчку, а Ким – 474-ю.

Состояние Тимура Турлова растёт на фоне увеличения стоимости акций. 14 мая рыночная капитализация Freedom Holding достигла 10 млрд долларов на нью-йоркской фондовой бирже NASDAQ, а 15 мая превысила 10,27 млрд долларов.

Тимур Турлов владеет 69,52% акций холдинга. Стоимость одной акции после закрытия торгов достигла 169,35 доллара.

Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.