Тимур Турлов стал самым богатым казахстанцем, обогнав Вячеслава Кима
СЕО Freedom Holding Тимур Турлов возглавил рейтинг самых богатых казахстанцев. Это следует из списка миллиардеров по версии журнала Forbes. За короткий срок предприниматель увеличил состояние с 5,8 млрд до 7,2 млрд долларов, передает Informburo.kz.
СЕО Freedom Holding Тимур Турлов / Фото: Сергей Алексеенок
8 мая Forbes публиковал список 75 богатейших бизнесменов Казахстана. Тогда Турлов занимал вторую строчку с состоянием 5,8 млрд долларов, а самым богатым казахстанцем считался Вячеслав Ким с 7,1 млрд долларов.
На сегодня, 15 мая, СЕО Freedom Holding нарастил капитал до 7,2 млрд долларов. Третье по величине состояние у Владимира Кима – 5,7 млрд долларов, далее следуют Динара и Тимур Кулибаевы с активами в 5,5 млрд долларов у каждого.
Список миллиардеров по версии журнала Forbes на 15 мая
В глобальном рейтинге Турлов занимает 463-ю строчку, а Ким – 474-ю.
Состояние Тимура Турлова растёт на фоне увеличения стоимости акций. 14 мая рыночная капитализация Freedom Holding достигла 10 млрд долларов на нью-йоркской фондовой бирже NASDAQ, а 15 мая превысила 10,27 млрд долларов.
Тимур Турлов владеет 69,52% акций холдинга. Стоимость одной акции после закрытия торгов достигла 169,35 доллара.
Freedom Holding – розничный брокерский и инвестиционный холдинг в Центральной Азии и Восточной Европе. В него входят: Freedom Bank, брокерский центр Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, сеть по продаже мобильных девайсов Freedom Mobile, микрокредитная организация Freedom Credit, агрегатор онлайн-платежей Freedom Pay.
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