Более килограмма наркотиков полицейские нашли во время обыска у 35-летнего местного жителя. Мужчина хранил около 2 тыс. доз мефедрона в доме, машине и на дачном участке.

- В незаконный оборот не допущено 2 тысячи разовых доз наркотиков, которые он в последующем хотел сбыть, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Экспертиза подтвердила: это мефедрон весом более 1 килограмма.

Расследование ведётся по статье 297 ч. 3 п. 3 УК (Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. В рамках дела сотрудники устанавливают «канал поставки» такой крупной партии.

Всего, по данным ведомства, с начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъяли 76,3 кг килограммов наркотиков, из них 2,2 килограмма - синтетические вещества.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО