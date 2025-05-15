Как сообщает Telegram-канал HALYQSTAN, во время тренировки в ДЮСШ Костанайского района в Тобыле на 6-летнего Арлана Исмагулова упал плафон от потолочного светильника. Это произошло после того, как другой ребенок сильно ударил мяч, и тот попал в светильник. В результате плафон рассек кожу на голове ребенка и Арлан был срочно доставлен в областную детскую больницу, где ему наложили швы. Сейчас он продолжает лечение.

- Моему мужу позвонили и сказали, чтоб он срочно забрал сына, - рассказала сегодня, 15 мая, корреспонденту HALYQSTAN мать мальчика Гулим ИСМАГУЛОВА по телефону. - Приехав в ДЮСШ, он увидел Арлана в крови, крови было очень много. Ребенок плакал, был сильно напуган. Мы срочно отправились в областную детскую больницу, где ему пришлось зашивать рану. Сейчас утро четверга, и мы снова в больнице на приеме у хирурга, ожидаем своей очереди.

Родители пострадавшего считают, что причиной инцидента стали строительные недоработки - светильники установлены слишком низко, в зоне, куда может попасть мяч. Они намерены добиваться установления виновных и выяснить, насколько безопасна спортивная школа для детей.

В пресс-службе Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области "НГ" пояснили, что инцидент находится у них на особом контроле, и сейчас ведётся тщательное внутреннее разбирательство по данному факту.

- Мы выражаем обеспокоенность случившимся и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему мальчику, - прокомментировали ситуацию в ведомстве. - Совместно с руководством школы и профильными службами проводится проверка соблюдения всех требований по обеспечению безопасности в спортивном зале.

В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" также сообщили, что факт зарегистрировали и полицией проводится проверка.

- Для проведения внутреннего служебного расследования и принятия мер по недопущению подобных фактов, информация также направлена в Департамент по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области и отделы образования, физической культуры и спорта Костанайского района, - также отметили в ведомстве.

Руководитель отдела спорта Костанайского района Адлет АЛПЫСПАЙУЛЫ сообщил "НГ", что районная ДЮСШ, которая занимается организацией учебно-тренировочного процесса находится непосредственно на балансе Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и подведомственна этому госоргану, а не районному отделу спорта.



- Кроме того, пострадавший ребёнок и тренерский состав, задействованный в данном происшествии, не относятся к населению или учреждениям, находящимся в административном подчинении Костанайского района, - отметил Алпыспайулы.



Фото из Telegram-канала HALYQSTAN