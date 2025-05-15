Мониторинг рождения маленьких сайгачат ведут специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК). Окот начался в начале мая и продлится, предположительно, до конца месяца. Три полевые группы работают в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, охватывая все три популяции сайгака: бетпакдалинскую, уральскую и устюртскую.

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- Цель мониторинга – оценить, как проходит окот, собрать информацию о местах окотных скоплений для последующего сравнения с прошлыми годами, - сообщает АСБК. - Специалисты учитывают новорожденных сайгачат - определяют пол, вес и длину их тела. Отдельных сайгачат помечают ушными бирками с индивидуальным номером, это помогает изучать продолжительность жизни животных.

Замеры проводят в первый день рождения, когда сайгачата еще только становятся на ноги, на второй и третий день они уже активно бегают. После проведения всех манипуляций специалисты покидают участок и самки возвращаются к своим детям.

По данным весны 2024 года, отмечает РГКП "ПО Охотзоопром", после авиаучета и мониторинга, численность всех трех популяции сайгаков составила 2 833 600 сособей. Сколько сайгаков в Казахстане сейчас, покажут результаты учета этого года.