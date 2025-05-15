Когда облагородят мусорную площадку?
Fasd
15 мая 2025, 12:52
Во дворе дома по адресу ул. Каирбекова, 353 недели 2 назад разворотили мусорную площадку с корнями и так все и оставили, как видите на фото.
И вопрос такой - надолго ли это? Идешь к мусорному баку по грязи, по колдобинам, в общем, как по минному полю.
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