15 мая 2025, 12:52

Во дворе дома по адресу ул. Каирбекова, 353 недели 2 назад разворотили мусорную площадку с корнями и так все и оставили, как видите на фото.

И вопрос такой - надолго ли это? Идешь к мусорному баку по грязи, по колдобинам, в общем, как по минному полю.