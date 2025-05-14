В прениях близкие погибшего Ивана Малия вновь подчеркнули: голова парня была изувечена настолько, что они не смогли с ним проститься на похоронах.

Подсудимые избивали Малия 5 часов подряд - об этом сообщила прокурор Гульмира КЕНЖЕТАЕВА сегодня, 14 мая, в прениях в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Иван Нестеров / Фото из архива "НГ"

Напомним, жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г. р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г. р.) избивали 22-летнего Ивана Малия в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга Малий скончался на месте. Подсудимые обвиняются по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое группой лиц").

Евгений Казачок / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, Казачок, Нестеров, Малий и Даниил Неверов, которого подсудимые попросили снимать избиение, пили спиртное на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между Неверовым и Малием произошёл словесный конфликт на почве того, что последний был должен Казачку деньги - 50 000 тенге. Казачок стал наносить удары ладонью по лицу Малия. Увидев происходящее, Нестеров присоединился. После они провели потерпевшего в спальную комнату, уложили на кровать и стали по очереди избивать. Прекратив избиение, повели в ванную комнату для того, чтобы Малий умылся. Тот пытался сбежать из дома, но они схватили его за шиворот и затащили обратно. Затем Казачок запер дверь квартиры, и они с Нестеровым продолжили избивать Малия.

До начала прений прокурор предъявила подсудимым новое обвинение. К пункту 7 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, совершённое группой лиц) добавили пункт 5 части 2 той же статьи (убийство, совершённое с особой жестокостью).

Гособвинитель запросила по 19 лет лишения свободы для каждого подсудимого и отметила, что в деле имеются смягчающие обстоятельства в виде признания обоими вины и наличия у Нестерова малолетнего ребёнка. Но также имеется отягчающее обстоятельство - подсудимые убили Малия в состоянии алкогольного опьянения.

Казачок и Нестеров признали вину и по новому обвинению в полном объёме. Судья прекратил следствие и объявил о начале прений.

Светлана Малий: "Они 5 часов убивали моего ребёнка!" / Фото из архива "НГ"

- Они уничтожили мою жизнь, разрушили мою семью, отняли смысл моего существования. Что они сделали с моим сыном?! - сказала сквозь слёзы мать погибшего Светлана МАЛИЙ. - Они 5 часов убивали моего ребёнка! За что ему такие страдания?

Ирина Малюгина:"Их страшно будет в общество выпускать!" / Фото из архива "НГ"

- Он мне как сын был - внук мой старший! Это моя опора была, он помощник мой был! - сказала бабушка Малия Ирина МАЛЮГИНА. - Надо, чтоб они до конца своей жизни помнили. что они натворили! Их даже потом страшно будет в общество выпускать, кто-то опять пострадает! Они настолько издевались, настолько крови хотели. Им вообще в обществе нельзя быть. Их надо пожизненно изолировать. Когда сидели, смотрели видео, они сидели, смеялись. Это что такое? Это насколько надо быть безнравственным! Беседуют и смеются. Не надо нам никаких денег, верните Ваню мне назад! Мы даже не могли проститься, настолько избили его, что он был простынёй закрытый! Даже в последний путь проводили - не увидели его! Просто могли ощутить, Ваня тут лежит или нет! Постоянно ждёшь Ваню, что он прийти должен, а его нет! Везде кажется - это там Ваня, наверное, крикнул. Где-то идёшь на улице: "Ой, Господи, убили же его", - и обратилсь к Нестерову: - Иван, ты кого будешь учить? Что ты своей дочери дашь? Ещё неизвестно, может, ты и дочь свою прибьёшь так же?

Судья призвал потерпевшую говорить по существу обвинения.



- Просто я с ними никогда не поговорю, - ответила она. - Когда они выйдут, меня уже не будет на этом свете.

Последними словами подсудимых были извинения перед близкими Малия.

Приговор судья озвучит 19 мая.

Фото автора