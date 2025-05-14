В Казахстане родилось рекордно мало детей, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Data Hub. Снижение отмечается во всех 20 регионах страны.

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С января по март в стране зарегистрировали 77 300 живорождений. Это почти на 16% меньше к такому же периоду 2024 года и минимум с первого квартала 2014 года.

"В динамике числа родившихся живыми можно невооружённым глазом заметить сезонность. Самые высокие значения в году обычно фиксируются по итогам третьего квартала, причём особенно ощутимыми сезонные всплески были в пандемийных 2020 и 2021 годах. Самые же низкие значения в свою очередь более характерны для первых трёх месяцев года. Однако, как бы сильно ни колебался показатель от квартала к кварталу, за последние полные 11 лет он не опускался ниже отметки в 90 тысяч новорождённых", – отметили аналитики.

График Data Hub

Снижение к январю-марту отмечается во всех 20 регионах. Темпы ниже средних оказались сразу в 12 из них, абсолютные антилидеры – Акмолинская (-22%) и Жетысуская (-20,1%) области. В сёлах наблюдается более заметная негативная динамика, чем в городах: -18,1% против -14,2%.

"Наряду с числом родившихся сокращается и число умерших. Правда, масштаб снижения в последнем случае намного скромнее, -7,2% по сравнению с прошлым годом, до 31 000 человек. Таким образом, естественный прирост (родившиеся минус умершие) просел на 20,7% за год и достиг 46 300 человек, что опять стало самым низким значением как минимум с начала 2014 года", – рассказали в Data Hub.