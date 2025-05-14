14 мая 2025, 09:29

Ознакомился с новой программой для регистрации пересечений границы между Казахстаном и Россией грузовым транспортом. Регистрация в очереди - платная, 1 МРП. Если хочешь вне очереди - 100 МРП. Это капец какой-то!!! Даже для порожних машин!

Причем с обратной стороны, из России в Казахстан, для грузового транспорта существует электронная очередь- но она БЕСПЛАТНАЯ!

В конечном итоге за все это искусство заплатит конечный потребитель, покупатель..

Достали уже! Уже не знают на чем можно сделать деньги, чтобы как-то поддержать сваливающиеся штаны бюджета!! Для того, чтобы они не сползали, КОРМИТЬ бизнес нужно, создавать хорошие условия, а не стричь до смерти!!!



https://www.inform.kz/ru/elektronnuyu-ochered-dlya-gruzovogo-transporta-vvodyat-na-granitse-kazahstana-i-rossii-9166e7#:~:text=