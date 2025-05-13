Почему стоимость молодого картофеля казахстанского производства остаётся высокой, объяснил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. На брифинге в правительстве журналисты отметили, что цена молодого картофеля достигла 1300 тенге за килограмм, передает Informburo.kz.

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Одной из причин высокой стоимости вице-министр назвал сложную технологию выращивания – корнеплод возделывают под специальной плёнкой. При этом молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента, поэтому Министерство торговли и интеграции не может регулировать его стоимость.

"У нас есть разные категории товаров, которые попадают под регулирование. Например, хлеб не весь регулируется, только социально значимый из пшеничной муки первого сорта. Сама мука первого сорта подлежит регулированию, молоко 2,3%, не 3,2%, которое популярно… Молодой картофель относится к категории премиум-товара, соответственно, надбавки не регулируются", – сказал Султанов.

Всего на сегодня по стране имеется 15 тысяч тонн молодого картофеля, социального – 2,6 млн. Осенью цена на картофель будет стандартной, заверил заместитель министра.

"Осенью цена будет нормальной – стандартная, которая у нас обычно есть. В прошлый сезон была 100 тенге, вы помните. В этом году уже 120-130. Это же рынок волатильный. Сейчас сказать, что будет такая цена – неправильно. Она будет обеспечивать возможность покупки в первую очередь для социально уязвимых слоёв населения. Плюс будут работать стабфонды. Таким образом стабильную цену мы будем обеспечивать", – заключил Султанов.