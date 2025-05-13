Глава региона Кумар АКСАКАЛОВ озвучил свою позицию сегодня, 13 мая, на совещании в облакимате по итогам учебного года и организации летнего отдыха детей. По его мнению, в городах с уборкой справляются коммунальные службы, а в сёлах это "надо людьми проводить".

- Ребята приобщаются к очистке территорий благоустройства населённых пунктов, - сказал аким. - У нас реализуется программа "Таза Қазақcтан", инициированная главой государства. Мы в начале года собирали всех акимов сельских округов, всех руководителей наших сельхозпредприятий и говорили, что необходимо обеспечить чистоту наших сельских населённых пунктов. В городах есть, понятно, система - коммунальных предприятий много работает. Но в сельской местности людьми, жителями этих сёл надо проводить. Какую-то работу могут взять и провести и дети, старшеклассники, понятно, по благоустройству своего населённого пункта. Я бы хотел, чтобы во всех населённых пунктах этот механизм использовался. И наверняка будет к осени положительный, наработанный опыт, мы могли бы отметить активистов - детей, которые преуспели в этой работе, показали хорошие результаты. Им тоже не безразлично, как их родной посёлок будет выглядеть. Эту работу очень важно провести среди детей, я хотел бы увидеть результаты.

А как вы относитесь к предложению акима? В чём оно заключается - в воспитании любви к малой родине или перекладывании работы с ведомств на детей?

Фото - кадры трансляции совещания