Казахстанцы возмущены двойными отчислениями в фонд обязательного медицинского страхования. С такой проблемой сталкиваются граждане, которые заняты на двух работах: по найму и как индивидуальные предприниматели, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Казахстанцы, совмещающие две работы, обязательные медицинские взносы тоже платят дважды. Один взнос высчитывает из зарплаты работодатель, второй сотрудник отчисляет сам – как индивидуальный предприниматель. Работники сетуют, что такая система несправедлива. Согласны с ними и в палате предпринимателей. Там считают, что эту категорию граждан необходимо исключить из числа плательщиков ОСМС, как и предпринимателей, использующих специальный налоговый режим, – таксистов, курьеров.

"Предлагаем снизить хоть какую-то часть налоговой нагрузки на предпринимателей. Данные обращения в основном у нас поступают от ИП, которые заняты в сферах образования, здравоохранения, также оказания услуг", – отметил начальник отдела по защите прав предпринимателей Алыстан Маратов.

Сейчас эта норма предусмотрена законом об ОСМС, говорят в фонде медстрахования. Плательщик делает взносы со всех рабочих мест, при этом база отчислений не должна превышать 10 МЗП, то есть 850 тысяч тенге.

"Индивидуальное предпринимательство – это самостоятельная единица в налогообложении, она тоже контролируется со стороны налоговых органов. Аналогично работники, то есть работодатели, тоже выполняют свои обязательства по обязательным платежам и по налогам. Они тоже не могут где-то платить, а где-то не платить", – сказала официальный представитель фонда социального медицинского страхования Забира Оразалиева.

Вопрос двойных отчислений поднимали и мажилисмены. Однако пока никакого решения не принято. Депутат Ирина Смирнова считает отчисления с каждого места работы вполне справедливыми.

"Человек не может по 40 часов работать на трёх работах. Скорее всего, он работает два часа в одном месте, два часа – в другом, три часа – в третьем месте. Тогда, если в совокупности если взять, то, наверное, будет достаточно справедливо, если он заплатит взносы с этих трёх мест. В то же время, если он работает где-то, потом работает на удалёнке, скажем, в своё свободное субботнее, воскресное время и с него снова берут какие-то выплаты, то это уже будет несправедливо", – отметила депутат мажилиса Ирина Смирнова.

Поправки в закон об обязательном медицинском страховании сейчас обсуждают в мажилисе. Предварительно, изменения коснутся порядка исчисления, удержания и перечисления взносов на ОСМС, а также возврата излишне уплаченных сумм. Решат ли поправки проблему двойных отчислений, пока не известно.