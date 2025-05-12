«НГ» стало известно, что 10 мая, в 11:20, на станции «Костанай» при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем.

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- По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля, - сообщила пресс-служба костанайского филиала АО «КТЖ». - Проводится служебное расследование. Пострадавших нет.

Сегодня, 12 мая, в пресс-службе ДП Костанайской области «НГ» пояснили: по факту ДТП, произошедшего 10 мая на железнодорожном переезде по ул. Узкоколейная, с участием автомобиля Chevrolet Cobalt и тепловоза установлено, что водитель легкового автомобиля нарушил правила проезда через железнодорожные пути.

- Повреждения получил только автомобиль, - отметили в ведомстве. - Водитель привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 10 МРП, что составляет 39 320 тенге.