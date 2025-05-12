Сельскохозяйственные чиновники получали взятки от водителей грузовиков в Костанайской области, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Карабалыкский районный суд вынес приговор двум главным специалистам отдела фитосанитарного контроля Костанайской области. Они получали взятки от 13 водителей грузовиков в размере от 2 тыс. до 20 тыс. тенге за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра. Инспекторы и 13 взяткодателей были приговорены к различным срокам наказания, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, с инспекторов взыскана сумма полученных взяток», - говорится в сообщении в понедельник.

Также по ходатайству государственного обвинителя суд вынес частное постановление в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства – с целью усиления профилактической работы среди сотрудников и исключения коррупционных правонарушений в будущем.

«Приговор оглашался в присутствии коллег взяткополучателей и вступил в законную силу», - сказано в сообщении.

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