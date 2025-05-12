Ночью 10 мая на автодороге «Костанай - Карабутак», в 4 км от станции Тобол, мотоциклист (житель Рудного) столкнулся с фурой. Фото аварии прислал "НГ" читатель, уточнив, что фура, по предварительным данным, стояла без габаритных огней.

Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

В пресс-службе ДП Костанайской области «НГ» сегодня, 12 мая, пояснили, что по факту ДТП с участием мотоцикла BMW и автомобиля MAN начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Фото предоставлено читателем "НГ"