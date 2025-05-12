Минздрав планирует наделить средний медперсонал полномочиями самостоятельно выписывать рецепты на лекарства, назначенные врачом, сообщил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на депутатский запрос. Получить назначенные лекарства можно будет без визита к врачу, передает Informburo.kz.

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По его словам, с июля 2023 года рецепты пациентам, состоящим на диспансерном учёте, выписываются в объёме до трёх месяцев. В поликлиниках лекарства и медизделия выдаются через QR-код, SMS-код или на бумажных носителях. На сегодняшний день реализуется проект "Социальный кошелек", который охватывает 744 медицинские организации.

"В настоящее время министерством прорабатывается вопрос выписывания рецептов на лекарственные средства средним медицинским персоналом при наличии назначения врача, то есть пациентам с хроническими заболеваниями, для получения рецептов будет достаточно обратиться к ним без необходимости визита к врачу", – отметил Кошербаев.

Он добавил, что Минздрав пересмотрел список закупки медикаментов: исключены лекарства, снятые с производства, и включены новые инновационные препараты. Соответствующий проект приказа проходит согласование в госорганах. В список закупок включены 19 лекарственных средств и исключены 172 препарата и медизделия.

В апреле 2025 года из перечня амбулаторного обеспечения исключили 32 нозологии, не влияющие на смертность и продолжительность жизни. В настоящее время Минздрав разработал изменения в перечень амбулаторного обеспечения в части переноса 12 социально значимых заболеваний из пакета ГОБМП в ОСМС.