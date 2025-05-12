Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что подпишет "один из важнейших указов в истории США", который снизит стоимость рецептурных лекарств на 30–80 процентов по всей стране, передает Tengrinews.kz.

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В своем заявлении глава США отметил, что американцы на протяжении десятилетий значительно переплачивают за рецептурные лекарства, притом, что в соседних странах те же препараты, произведенные на тех же фабриках, стоят в пять-десять раз дешевле.

"Фармацевтические компании годами говорили, что это расходы на исследования и разработки, и что все эти расходы были и будут, без какой-либо причины, нести только "лохи" Америки. Мы собираемся поступить правильно, за что демократы боролись много лет. Поэтому я рад объявить, что завтра утром в Белом доме в 9:00 утра я подпишу один из самых важных указов в истории нашей страны. Цены на рецептурные препараты и фармацевтические препараты будут снижены почти немедленно на 30–80 процентов", - написал президент США.

При этом он отметил, что цены на препараты вырастут по всему миру, чтобы уровнять стоимость лекарств.

"Я введу политику наиболее благоприятствуемой нации, в соответствии с которой Соединенные Штаты будут платить ту же цену, что и страна, которая платит самую низкую цену в мире. С нашей страной, наконец, будут обращаться справедливо, и расходы на здравоохранение наших граждан будут сокращены на суммы, о которых раньше и не думали", - заключил Трамп.