Наша читательница сообщает, что за домом №17 в 8 микрорайоне Костаная положили асфальт, при этом не установили бордюры.

Кадр из видео

- После дождя всё закидали землёй, и теперь даже дорогу нельзя перейти! - возмущается она. - Мы писали в акимат, что они оставили гору земли после себя. А они приехали и раскидали её по всей дороге.

Читательница обратилась с жалобой в службу iKomek (109). Там сообщили, что обращение передали в отдел ЖКХ акимата Костаная. «НГ» обратилась в пресс-службу акима Костаная с просьбой уточнить, кто и когда решит проблему с асфальтом в этом дворе. Ждем ответ.