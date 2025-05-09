После ремонта дороги - гора грязи - Работой подрядчиков возмущена жительница Костаная
Андрей СКИБА
9 мая 2025, 17:46 | ЖКХ
Наша читательница сообщает, что за домом №17 в 8 микрорайоне Костаная положили асфальт, при этом не установили бордюры.
Кадр из видео
- После дождя всё закидали землёй, и теперь даже дорогу нельзя перейти! - возмущается она. - Мы писали в акимат, что они оставили гору земли после себя. А они приехали и раскидали её по всей дороге.
Читательница обратилась с жалобой в службу iKomek (109). Там сообщили, что обращение передали в отдел ЖКХ акимата Костаная. «НГ» обратилась в пресс-службу акима Костаная с просьбой уточнить, кто и когда решит проблему с асфальтом в этом дворе. Ждем ответ.
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