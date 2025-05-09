"Здесь ходят дети" - Парковкой автомобилей вдоль улицы обеспокоена жительница Костаная
Андрей СКИБА
9 мая 2025, 16:48 | ЖКХ
Как сообщает наша читательница, в 70 квартале мкр-на Северо-западный в Костанае, за зданием областного суда, водители припарковали свои автомобили на обочине (в частности фуры) и из-за этого теперь сложно проехать. Автомобили создают и аварийную ситуацию.
Кадр из видео
- Мой посыл даже не в том чтобы там не ставили машины или водителей оштрафовали, а в том, что не нужно устраивать из проезжей части какую-то стихийную парковку! - комментирует наша читательница. - В будни не приехать тут. Здесь ходят дети, ездят на велосипедах! Там идут строительные работы и нужно провести работу с застройщиком, чтобы машины не ставили.
«НГ» обратилась в пресс-службу ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ждем ответ.
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