Как сообщает наша читательница, в 70 квартале мкр-на Северо-западный в Костанае, за зданием областного суда, водители припарковали свои автомобили на обочине (в частности фуры) и из-за этого теперь сложно проехать. Автомобили создают и аварийную ситуацию.

Кадр из видео

- Мой посыл даже не в том чтобы там не ставили машины или водителей оштрафовали, а в том, что не нужно устраивать из проезжей части какую-то стихийную парковку! - комментирует наша читательница. - В будни не приехать тут. Здесь ходят дети, ездят на велосипедах! Там идут строительные работы и нужно провести работу с застройщиком, чтобы машины не ставили.

«НГ» обратилась в пресс-службу ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ждем ответ.