9 мая 2025, 13:29

Кто же назначил нам этого бедового?



Был такой аким - Архимед Бегежаныч, пилил бюджет, отправлял наверх, ой, делился... Строил построенные заводы, распахивал распаханную целину, одним словом - герой. Качал деньги с республиканского бюджета и осваивал, в прямом смысле этого слова.

Уважаемый читатель, пойми: в прокуратуре и в антикоре сидят два вида людей — первые «импотенты», которые не могут возбудить дело, и вторые - это те, кто «в теме». Вот и просидел наш Архимед до череды событий.

Взял он себе в подручные Марата, вместо агронома Ахметова, чтобы городом, т. е. областным центром, управлял. Дали ему скипетр и державу - и 9 мая 2022 года, в честь наречения, тут же сгорела набережная с 12 домами. Ещё даже головешки не остыли, как Марат Архимедович выделил деньги из бюджета и с барского плеча, ой, с бюджета города, отстегнул погорельцам 150 миллионов, даже не выяснив: поджог это или стихийное бедствие. Почему прокуратура и антикор глаза закрыли? Статья-то уголовная - растрата вверенного имущества.

Да, я имел наглость предложить и Марату, и Кумару свои видения решения 90% городских и областных проблем, но тема одна: пили бюджет, делись наверх - и в жизни ждёт тебя успех. И сей вассал Архимеда не внемлил чаяниям народа, а просто удачно пристроился к новому господину и стал качать деньги с бюджета. Тут Остапа понесло - раз проскочило со 150 миллионами…

Дорога за 1 миллиард за 1 км - со второго Костаная на аэропорт.



Сделали переезд через ЖД - ну узко, ну по часу надо постоять. Не нравится - езжайте в объезд. Накупили новых автобусов: сначала маленьких - 50 штук на сумму 2,5 миллиарда, затем большой вместимости - 15 штук на 3,5 миллиарда. Раньше платили по 80 тенге, теперь по 150, но теперь на субсидии автобусного сообщения надо 8 миллиардов выделять из бюджета, а выделяют по 2 миллиарда тенге. А при чём тут Марат?

Ах, как Марат мечтал о гранитных бордюрах по Абая!



Это ему от хозяина команда: тому не дали, и этому не дали - обрезали крылья. И вот по проспекту Абая поменяли бетонные бордюры на новые бетонные и асфальт положили по новой технологии, крупной фракции, для дренажа, и водителей гоняли. Даже Марат их ругал: «Не вздумайте его портить, а то вдруг просядет». И он просел... Из газет: «Колейность на дороге по пр. Абая в Костанае подрядчик устранит в ближайшее время». Ну-ну…

11 миллиардов на встречу ВВП - абсолютно бесконтрольный расход бюджета: отдали на фонтаны, освещение, ёлки, фасады и брусчатку - даже на мраморные урны. Начхать, что башкирские сосны и кизильник сохнут и фонтаны рассыпаются - это потом.



Ну не везёт городу с управленцами - последние один хуже другого.

Разъясню: Архимед назначил Марата туда, где можно качать бюджет области.



ЦУ (ценное указание) было таким: ты должен прикинуться бедной овечкой, и чтобы никто не увидел твой волчий хвост. Да бараны хвоста и не заметили. Только это увидел не пастух, и не псы, получающие зарплату, а баран, который сначала поверил, а потом, когда увидел рвение, распознал их обман:



Пожар в Аманкарагае в сентябре 2022 года - горел лес. 94 дома были огорожены автомобильной и железной дорогой, не могли сгореть, но сгорели. Архимед посадил сосны на 445 миллионов. Денег никто не считал. И, по счастливой случайности, взорвался пороховой погреб в оружейном магазине на Гагарина (Елбасы).

УРА!!! ПОТОП 2024.



Марат теперь уже Кумарович. Но мы-то знаем - Архимедович. Опять набережная, опять без страховки, опять с барского плеча. Их вина в том, что бестолково тратили деньги бюджета на понты: ёлочки, фонтанчики. А надо было чистить пойму реки Тобол ещё осенью, косить камыш, ну и с осени уже можно было сбрасывать воду с Каратомарского водохранилища. Ничего не было сделано. Виноваты оба - и Марат, и Кумар. Убытков на миллиарды.

Бестолковая застройка города - хотелки Кумара, а Марат готов служить всем, при этом убивая деревни (аулы), что приведёт к тому, что в очередной кризис встанут стройки, липовые тракторно-комбайновые и автозаводы. И чем будет заниматься толпа народа? Марат, Кумар и Архимед будут попивать нектар и есть амброзию в Дубае. В их инстаграме будет летать перекати-поле.

Теперь новые темы распила: аквапарк-осьминог.



Сергей Кулагин купил проект или скачал в интернете, предназначенный для Сочи. Все это знали, но начали строить. Теперь великий строитель Марат Архимедович и тут решил пополнить карман. В эту же копилку летят и новые аттракционы в ЦПКиО, Триатлон-парк, набережная, ремонт дорог. Всё, куда ни прикоснуться — эти щупальца Марата Архимедовича — ничего не работает, всё разваливается, и для бюджета одни убытки.

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ДО СИХ ПОР НЕ ЗАПУЩЕНА.

P.S. Эти горе-управленцы не могут построить по всем нормам ледяную горку, и когда дети пострадали, Марат сказал, что виноваты родители. Марат воедино сплёлся с Тазалыком, АБЗ и другими чудо-фирмами, просто увеличив финансирование с бюджета. И всё это просто развалится — что и происходит. Он был заряжен на растрату.

Надеюсь, что после выхода моего личного мнения прокуратура и спецслужбы обратят внимание на это трио — Марат, Архимед и Кумар.

P.P.S. Город дураков



Вот вам сказка, дети, из седых веков...

Есть такой на свете город дураков.

Там в начальстве - воры или подлецы,

Всё подряд воруют, спрятавши концы.

Дуракам там - счастье, умному - там кнут...

Умные оттуда за кордон бегут.

Что же дальше будет?

А прогноз таков:

Сам себя погубит город дураков!