Уголовное дело возбудили против пьяного водителя, из-за которого полицейский погиб в ДТП в Костанайской области
Авария произошла 6 мая в поселке Федоровка на ул. Легкодухова. Автомобиль марки Volkswagen столкнулся со служебной "Нивой", за рулем которой находился 47-летний подполковник полиции Батырсаим Зайтинов. Полицейский после инструктажа ехал к месту несения службы
- По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили сегодня в пресс-службе департамента полиции. - Водитель скрылся с места происшествия, однако в кратчайшие сроки был установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Подполковник Батырсаим Зайтинов прослужил в органах внутренних дел 23 года. Коллеги отзываются о нем, как о принципиальном, ответственном офицере, верным присяге и своему делу.
Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.