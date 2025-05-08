Авария произошла 6 мая в поселке Федоровка на ул. Легкодухова. Автомобиль марки Volkswagen столкнулся со служебной "Нивой", за рулем которой находился 47-летний подполковник полиции Батырсаим Зайтинов. Полицейский после инструктажа ехал к месту несения службы

- По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили сегодня в пресс-службе департамента полиции. - Водитель скрылся с места происшествия, однако в кратчайшие сроки был установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Подполковник Батырсаим Зайтинов прослужил в органах внутренних дел 23 года. Коллеги отзываются о нем, как о принципиальном, ответственном офицере, верным присяге и своему делу.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка.