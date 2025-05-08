О спасении голубя, застрявшего в шахте многоэтажного жилого дома рассказала пресс-служба ведомства. К спасателям на пульт 112 обратилась жительница многоэтажки, которую беспокоил шум за кухонной стеной, похожий на шелест птичьих крыльев.

- Прибывшие на место вызова спасатели сняли фальшпанель вытяжки и, частично разобрав вентиляцию с помощью шанцевого инструмента, обнаружили там голубя, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Один из спасателей вытащил птицу. Ветеринарная помощь ей не потребовалась, и голубя выпустили в естественную среду обитания.

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