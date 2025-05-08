Национальный банк Казахстана с 9 мая 2025 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 1000 тенге, посвященную 80-летию Великой Победы. Тираж банкноты ограничен и составит 5 миллионов экземпляров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Цвет банкнот – коричнево-бежевый.

На лицевой стороне изображены:

Мемориал славы, расположенный в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, - дань памяти героям, отдавшим жизни за Родину.

Микрооптическая защитная полоса. При изменении угла обзора банкноты на полосе становится виден трехмерный эффект глубины, объема и сияния, а также эффект движения вечного огня и летящих журавлей. Силуэты журавлей олицетворяют добро и надежду, символизируют жизнь.

На оборотной стороне изображены:

карта Казахстана с фрагментами исторических архивных фотографий;

Орден Отечественной войны как символ смелости, стойкости и мужества.

"Юбилейная банкнота номиналом 1000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - напомнили в Нацбанке.

Напомним, ранее Нацбанк выпустил в обращение коллекционные монеты "Ұлы Жеңіс. 80 жыл" из серии "Выдающиеся события и люди". Монеты номиналом 1000 тенге изготовлены из серебра 925-й пробы с золочением. Всего их выпущено две тысячи штук. Монеты номиналом 200 тенге изготовлены из сплавов нибрасс/нейзильбер тиражом 10 миллионов штук.

Фото: nationalbank.kz