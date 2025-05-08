Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов сообщил о планах по введению ограничений для депозитов физических лиц, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как стало известно на круглом столе в Сенате, планируется ввести ограничения на совокупный размер срочных и сберегательных вкладов физических лиц - не более 10 миллионов тенге. Ограничение будет касаться банков с базовой лицензией, минимальный размер капитала у которых составляет 10 миллиардов тенге.

"Мы предлагаем ограничить риски со стороны банков на привлечение депозитов. В отношении юридических лиц ограничения устанавливаться не будут. А в отношении физических лиц мы предлагаем установить максимальный размер до 10 миллионов тенге. Физлица - это наиболее уязвимые клиенты банков в социальном плане. Депозит - это, условно говоря, обязательства банка. Поэтому, мы предлагаем ограничить объем этих обязательств", - уточнил Кизатов на брифинге в Сенате.