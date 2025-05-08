В конце мая по календарю - Международный день соседей. Вы знали об этом? Это может стать хорошей традицией - отмечать праздник, направленный на объединение и дружбу людей, живущих рядом и заботящихся о своем доме, дворе, родной улице, городе, друг о друге.

Переулок Северный с его полянкой находится недалеко позади моего дома. Можно сказать, он стал неофициальным центром частного сектора. который в простонародье называют «Шанхаем». Мои неугомонные соседи постоянно что-то организуют. То праздники-гулянья, то субботники.

В этот раз активист Александр Гаврилов привлек неравнодушных к акции: собрать помощь труженикам тыла во время Великой Отечественной войны. Собрали деньги, сделали закупки и посетили. Без лишних слов и пафоса.

Эту акцию организует уже четвертый год "Добровольный поисково-спасательный отряд "Барс". А в этом году к ней присоединился филиал отряда в Рудном. Плюсом к этому нашли спонсоров-бизнесменов и других неравнодушных людей при поддержки рыбаков "10 региона". И наш "Шанхай" тоже внес свою скромную лепту.

5 мая поучаствовали в награждении ветеранов медалями по поручению президента РК. А 8 мая планируют поздравить ветеранов-тружеников тыла.

Ульяна БАТРАКОВА помогает Александру Николаевичу в реализации этой акции в Рудном. Она написала автору этой заметки:

- Нам дали список одиноких тружеников тыла - 9 человек. Поедем поздравлять.

Наверное, это уже выходит за рамки соседских отношений. Ну и пусть. Все мы соседствуем на одной планете. С такими соседями можно быть уверенным – в беде тебя не бросят.

А на фото - люди которые реально меняют жизнь к лучшему.

Автор - гражданский журналист "НГ"

Фото органиатора акции