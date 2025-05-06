После домашних матчей с возглавлявшим на тот момент турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футзалу «Кайратом» занимавший третье место рудненский «Аят» отправился в гости к «Семею», догнавшему алматинский клуб по набранным очкам.

Бразильский нападающий «Аята» Леандриньо против своего соотечественника из «Семея» Родригиньо / Фото instagram.com/fcsemey

В матчах первого круга команды поделили очки в Рудном - 5:6 и 3:2. А за шесть туров до окончания регулярного чемпионата «Семей» опережал рудничан на 37 очков и считался фаворитом в этом противостоянии.

Стремившиеся создать отрыв от «Кайрата» хозяева паркета уверенно начали встречу на «Абай арене» и к середине первого тайма вели в счете 2:0, после того как Чингиз Есенаманов и Ринат Турегазин дважды огорчили вратаря рудничан Дмитрия Бондарева. Однако до перерыва «Аят» сумел перехватить инициативу, и на 18-й минуте защитник национальной сборной Казахстана Ерсултан Сагындыков вернул интригу в матч.

После того, как на восьмой минуте второго тайма рудничане заработали пенальти за снос в штрафной площади капитана «Аята» Азата Валиуллина, а его четко реализовал Жеже, счет и вовсе стал равным - 2:2.

Но на 34-й минуте универсал хозяев Акжол Дарибай вновь вывел «Семей» вперед, забив гол после розыгрыша углового удара на левом краю - 3:2. До конца встречи счет больше не изменился.

Опасный момент у ворот «Аята» / Фото instagram.com/fcsemey

Начало второго поединка прошло в упорной борьбе, не выявившего сильнейшего в первом тайме. На гол на 9-й минуте российского нападающего «Семея» Камиля Герейханова «Аят» ответил голом сербского универсала Лазара Маринковича на 16-й минуте.

На четвертой минуте второго тайма Турегазин вновь вывел хозяев вперед, а на 29-й минуте оформивший дубль Герейханов закрепил преимущество «Семея». Через три минуты бразильский легионер «Семея» Дедезиньо увеличил отрыв своей команды до трех мячей.

После этого «Аят» перешел на игру с пятым полевым игроком, и вышедший вместо вратаря Антон Рындин сократил отставание - 4:2. До окончания матча оставалось еще пять с половиной минут, но командам больше не удалось изменить счет.

Таким образом, после матчей 39-го и 40-го туров «Аят» пропустил вперед «Атырау», одержавшего две гостевые победы над «Тулпаром» (3:0 и 5:1). А «Семей», набрал 100 очков, возглавил турнирную таблицу. Пропускавший туры «Кайрат» идет вторым с 94 очками.

Алматинцы в это время сыграли в «Финале четырех» Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, выиграв в полуфинале у испанского клуба «Картахена» (3:2) и уступив в финале победителю двух последних розыгрышей - «Пальме», также представляющей Испанию.

Регулярный чемпионат «Аят» завершит домашними матчами с «Тулпаром», которые пройдут 9 и 10 мая, и гостевыми встречами с «Каспием» (21 и 22 мая).