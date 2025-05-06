Азербайджанская компания ADOG и международный порт Зира выступили с инициативой строительства подземного тоннеля, который соединит Каспийское и Черное моря, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Minval.az.

Фото ©️ Турар Казангапов

Согласно проекту, предлагается строительство подземного тоннеля диаметром 10 метров, который будет соединять Черное море (со стороны Грузии или России) с Каспием. Благодаря естественной разнице уровней вода из Черного моря сможет самотеком поступать в Каспий, без использования насосов.

"Инициатива направлена на стабилизацию водного баланса Каспийского моря, уровень которого в последние годы стремительно снижается, что несет серьезные экологические, экономические и инфраструктурные риски для прибрежных государств", - говорится в публикации.

В компании подчеркнули, что реализация проекта будет сопровождаться полным экологическим мониторингом и мерами по сохранению биоразнообразия. ADOG готова приступить к подготовке технико-экономического обоснования и мобилизовать необходимые ресурсы.

Авторы обращения просят рассмотреть предложение на государственном уровне и поручить уполномоченным органам проведение предварительных консультаций.