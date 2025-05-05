Прошедший в Костанае матч «Тобол» - «Кызылжар» закрывал программу 7-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. И хотя костанайский клуб выступал в этой встрече в роли хозяев, гостям также был хорошо знаком манеж «Тобыл Арена», ставший для петропавловцев на старте этого сезона домашним полем, на котором он уже провел четыре игры.

С мячом Александр Зуев / Фото instagram.com/fctobol

Интерес к матчу подогревал и тот факт, что «Кызылжар» с пятого тура возглавил экс-наставник «Тобола» сербский специалист Милич Чурчич, под руководством которого петропавловцы уже одержали две победы.

В стартовом составе «Тобола» на матч вышли вратарь Данил Устименко, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Марко Вукчевич, полузащитники Александр Зуев, Виктор Брага, Асхат Тагыберген (капитан команды), Ахмед Эль-Мессауди и Ислам Чесноков, а также нападающий Николай Сигневич.

С самого старта поединка игра пошла на встречных курсах. В первой же атаке хозяева заработали штрафной удар в центре половины поля гостей, у которых черногорский защитник Илия Мартинович остановил проход Сигневича. Но продолжения после подачи Тагыбергена со стандарта в штрафную площадь не получилось. А через минуту уже петропавловцы заработали штрафной удар на правом краю атаки. На 7-й минуте получивший в центре поля передачу Эль-Мессауди прошел трех игроков гостей и сделал пас на правый край Чеснокову, который отправил мяч в центр штрафной площади Сигневичу, но того в последний момент опередил российский защитник Андрей Васильев.

Спустя пять минут Вукчевич с правого края сделал передачу в центр Зуеву, который от дуги штрафной площади пробил в правый угол ворот, но вратарь гостей Вадим Петров со второй попытки поймал мяч. После прошедшей на 15-й минуте атаки «Тобола» по левому краю Зуев сделал подачу в штрафную площадь. Защитники выбили мяч, но первым на нем оказался Брага, проход которого остановил в трех метрах от штрафной площади Мартинович. Однако Тагыберген при ударе с опасного стандарта попал в стенку.

Через четыре минуты полузащитник гостей Самат Жарымбетов грубо остановил на левом краю проход нашего капитана. Пострадавший сам пробил со стандарта на левый край вратарской площадки, но откликнувшийся на подачу Чесноков не дотянулся до мяча.

Воздушная дуэль Николая Сигневича и Сенина Себаи / Фото instagram.com/fctobol

Очередная атака «Тобола» по левому флангу на 27-й минуте вновь завершилась подачей Зуева в центр штрафной площади, откуда Мартинович выбил мяч головой. И первым на нем снова был Брага, которому на этот раз удалось нанести удар с подступов к штрафной площади. Бразильский полузащитник гостей Рафаэль Сабино заблокировал удар, но на линии штрафной площади мяч подобрал Сигневич, развернулся и пробил в левый угол ворот, открыв счет - 1:0.

Гости через пять минут после пропущенного гола заработали в девяти метрах от правого угла штрафной площади штрафной удар, с которого опасно пробил черногорский полузащитник «Кызылжара» Дарко Зорич, но Устименко в броске перевел летевший под перекладину мяч на угловой. А при розыгрыше стандарта Ндиайе выбил мяч головой из ближнего угла ворот после подачи Жарымбетова от левого углового флажка.

Противостояние недавних одноклубников Ислама Чеснокова и Руслана Валиуллина / Фото instagram.com/fctobol

На 36-й минуте Эль-Мессауди перехватил мяч в центральном круге и отдал его направо Чеснокову, который переиграл перед лицевой линией защитника гостей Руслана Валиуллина и сделал передачу под удар Зуеву. Полузащитник «Тобола» пробил с ходу с подступов к вратарской площадки в правый нижний угол ворот, но вратарь гостей в падении отбил мяч, а ивуарийский нападающий петропавловцев Сенин Сибаи головой отправил его за лицевую линию. Розыгрыш же углового удара обострения не принес. А вот через три минуты атака «Тобола» привела к опасному штрафному удару за снос Чеснокова, пытавшегося после передачи Тагыбергена сместиться левее вдоль линии штрафной площади для нанесения удара по воротам. Однако удар со стандарта самого пострадавшего принял на себя капитан гостей украинский полузащитник Александр Нойок.

На 43-й минуте уже Чесноков нарушил правила, попридержав за футболку Сабино на половине поля гостей, за что получил желтую карточку. А после розыгрыша штрафного удара «Кызылжар» начал атаку, продолжившуюся на левом фланге, где Валиуллин у штрафной площади переиграл Чеснокова и сделал подачу к вратарской площадке, откуда Зорич в прыжке послал головой мяч в сетку ворот мимо прыгнувшего за ним Устименко в правый угол - 1:1.

На второй компенсированной к первому тайму минуте после атаки «Тобола» по центру Сигневич головой скинул мяч в штрафную площадь на ход Чеснокову, но тому не дали пробить опекавшие его вдвоем Валиуллин и Васильев.

Очень активно терзал защиту «Кызылжара» Наурызбек Жагоров / Фото instagram.com/fctobol

Гости активно начали второй тайм, заработав на первой его минуте угловой удар. А на 53-й минуте едва не оформил дубль Зорич, пробивший из центра штрафной площади в правый угол ворот, однако мяч не попал в створ. В ответной атаке хозяева заработали угловой удар, но после подачи Чеснокова вратарь выбил мяч кулаками. Через четыре минуту Жагоров завершал атаку «Тобола» ударом со средней дистанции, но не попал в створ ворот.

На исходе часа игры дважды в игру вступал Устименко. Вначале он выбил мяч кулаками после подачи Валиуллина от левой боковой линии во вратарскую площадку, где находился еще один ивуарийский форвард гостей Нене Гбамбле. И почти тут же он в падении выбил мяч из левого от себя нижнего угла ворот после удара от дуги штрафной площади сыгравшего на добивании Себаи.

На 69-й минуте Тагыбергена заменил Эссьен Эдедем. И тут же Жагоров начал атаку на левом краю, подключив к ней Зуева, который сделал подачу в штрафную площадь. Сабино головой выбил мяч, но его грудью остановил Эдедем и вторым ударом пробил по воротам. Удар заблокировал Васильев, а первым на мяче оказался Чесноков, сделавший передачу в пределах штрафной площади Сигневичу, который в касание с разворота пробил справа в дальний угол ворот, но вратарь гостей в броске отбил мяч. На 72-й минуте вместо Зуева на поле вышел Жаслан Жумашев. После этих двух замен «Тобол» заметно прибавил в движении.

На 73-й минуте атака хозяев по левому краю через Жумашева продолжилась переводом мяча в центр Эль-Мессауди, который сделал красивый пас низом сквозь трех игроков соперника в штрафную площадь на ход Синкевичу, но белорусского форварда опередил вратарь гостей. Через три минуты при розыгрыше стандарта на левом фланге у штрафной площади гостей Чесноков сделал подачу к воротам, но Миладинович пробил головой над перекладиной.

Удар наносит Виктор Брага / Фото instagram.com/fctobol

Вскоре «Тобол» заработал два подряд угловых удара, но до ударов по воротам при их розыгрыше дело не дошло. Впрочем, не дошло дело до ударов и в последующие десять минут игры, практически прошедшие при контроле мяча хозяевами. А на 89-й минуте Чесноков быстро ввел мяч в игру из-за боковой линии на правом фланге и, получив ответную передачу от Вукчевича, переиграл вышедшего на замену полузащитника петропавловцев Елисея Горшунова и Валиуллина и с боковой линии штрафной площади пробил по воротам. Нойок выбил ногой мяч, но на линии штрафной площади его остановил Брага, переиграл своего соотечественника Сабино, сместился влево и с разворота в падении пробил в правый верхний угол ворот. И даже отчаянный прыжок вратаря не спас гостей от гола - 2:1.

Уже в добавленное время на поле вышли вместо Жагорова и Эль-Мессауди соответственно Цотне Мосиашвили и Темирлан Ерланов, а финальный свисток арбитра матча Артема Кучина из Караганды застал хозяев в атаке.

Главный тренер «Тобола» Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ после матча поздравил болельщиков с победой:

- Игра была непростая - «Кызылжар» показал себя хорошей, организованной командой. Желаю им удачи в следующих матчах. Что касается самой встречи, думаю, болельщикам она понравилась. Матч получился напряженным, со множеством единоборств. Благодарю наших игроков за самоотдачу, они сражались до конца и верили в победу. Это очень важно. Мы понимали, что «Кызылжар» сейчас на подъеме. С приходом нового тренерского штаба во главе с Миличем Чурчичем команда начала действовать увереннее, до этого матча она одержала две победы подряд. Будем готовиться к следующим играм.

Костанайский клуб после этой победы поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, обойдя «Семей», уступивший на своем поле «Окжетпесу» (0:2).

Матч 8-го тура «Тобол» проведет 10 мая в столице республики против занимающей второе место «Астаны», потерявшей в этом туре два очка после ничьей в Кызылорде с «Кайсаром» (1:1) и выигравшей накануне перенесенный гостевой матч 18-го тура у «Атырау» (2:0).

А единоличным лидером чемпионата стал «Кайрат», разгромивший в гостях «Улытау» (4:1). Идущий третьим «Актобе» также в гостях выиграл у «Жениса» (1:0). После гостевой победы над «Атырау» (2:1) поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы «Ордабасы». А еще в одном матче тура «Туран» - «Жетысу» голов забито не было (0:0).