Народные новости

"Бессмертный полк"

Михаил

5 мая 2025, 11:43

Смотрю новости и удивляюсь - "Бессмертный полк" прошел в США, Нидерландах, Австралии, Венесуэле, Германии, Индии- а Казахстане официальное "НЕТ"!

Чего боимся, перед кем прогибаемся?

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