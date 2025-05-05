Какие билеты подорожают

Как сообщили в Министерстве культуры и информации, документ вносит изменения в цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые республиканскими театрами, музеями, музеями-заповедниками, концертными организациями, организациями образования в сфере культуры.

"В частности, в приказе устанавливаются цены на театральные постановки и концерты республиканских театров и концертных организаций, в экспозиционные залы республиканских музеев. Учитывая, что приказ принят в 2020 году, в настоящее время рассматривается возможность корректировки цен. Повышение будет умеренным, в зависимости от типа мероприятия и категории билета", - говорится в ответе на официальный запрос редакции.

В Минкультуры пообещали, что для социально уязвимых категорий граждан цены останутся доступными.

На сколько вырастут цены, в ведомстве не уточнили. Изменения вступят в силу после утверждения соответствующего нормативного правового акта.

С чем связано повышение тарифов

По данным Минкультуры, цены на услуги в организациях культуры не обновлялись с момента принятия приказа с 2020 года.

"Повышение связано с общим ростом эксплуатационных затрат, необходимостью обновления оборудования, обеспечения безопасности, а также стремлением улучшить качество предоставляемых услуг и сделать культурные события более привлекательными для зрителей", - отметили в ведомстве.

Там пояснили, что за 5 лет в Казахстане выросли цены на коммунальные услуги, электроэнергию, увеличены затраты на ремонт и техническое обслуживание машин, механизмов и оборудования, затраты на аренду складов для хранения декораций - в два раза, на транспортные услуги, на канцелярские товары - на 10 процентов, типографские услуги (печать баннеров, распечатка эскизов и нот, переплет).

Средства обещают направить на расширение программных мероприятий, повышение качества сервиса и обновление декораций, костюмов и "другие цели".