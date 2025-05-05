В сети разгорелись споры из-за решения Министерства просвещения ограничить финансирование частных школ. Корреспондент Tengrinews.kz разбиралась в причинах решения госоргана и возможных последствиях для образовательной системы Казахстана.

Что может измениться в Казахстане

С момента внедрения механизма размещения государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования в 2019 году в стране открылись порядка 800 частных школ, что обеспечило более 300 тысяч новых ученических мест. На реализацию этого механизма государство, по данным Минпросвещения, выделило из республиканского бюджета 465,3 миллиарда тенге.

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Теперь же министерство приняло решение сократить число школ, которые будут получать госфинансирование. Нововведение запланировали ввести с 1 января 2026 года.

- Для тех частных школ, которые претендуют на государственный заказ, установлен годовой платеж от родителей, не превышающий 1200 МРП (более 4,5 миллиона тенге), - объяснили свои планы в министерстве. - Сейчас ведется работа по пересмотру предельных размеров родительской платы. Предлагается, чтобы она не превышала 1 миллион тенге в регионах и 2,5 миллиона тенге в крупнейших городах Казахстана. Это касается только тех школ, которые претендуют на получение государственного заказа. Это - мера социальной справедливости. Государственная поддержка должна направляться туда, где она реально расширяет доступ.

То есть государство будет платить частным школам те же деньги, что и раньше, но количество школ сократится. Условно говоря, государство посчитало, что если в Астане, Алматы или Шымкенте родители платят частной школе на обучение ребенка больше 2,5 миллиона тенге в год, а это 278 тысяч в месяц (за 9 месяцев обучения), то такому учреждению господдержка не нужна и деньги лучше направить в те школы, которые берут с родителей меньшую плату.

В 2024 году на обучение детей в частных школах Казахстана государство потратило 134 миллиарда тенге. В среднем на одного ребенка из госбюджета уходит 695 тысяч тенге.

Чего опасаются казахстанцы

Информация о планах Минпросвещения сократить господдержку частных школ вызвала множество опасений.

Родители, оплачивающие выше оговоренной суммы, боятся, что их частные школы еще выше поднимут оплату за обучение и цена станет неподъемной. Это приведет к тому, что часть казахстанцев будут вынуждены отправить своих детей в госшколы.

Родители, чьи дети обучаются в обычных школах, переживают, что это ударит по государственным образовательным учреждениям, поскольку они и так сейчас переполнены. Вернутся третьи и четвертые смены, классы будут заполнены детьми, что ухудшит общий уровень образования.

Руководство частных школ заявляет, что предложенные изменения Министерства просвещения ухудшат условия работы частных школ, что приведет к массовому закрытию учебных заведений и к снижению доступности качественного образования для детей.

Что говорят в Министерстве просвещения

В Минпросвещения заверили, что большая часть опасений напрасна.

- В Казахстане 744 частные школы получают госзаказ. И только менее 100 школам нужно пересмотреть размер родительской платы, чтобы соответствовать новым требованиям. При этом всего в стране у нас 8155 школ, - пояснили в пресс-службе ведомства.

То есть нововведение, если его примут, коснется лишь 13,5 процента частных школ.

Важно подчеркнуть, что речь не идет о прекращении поддержки частных школ со стороны государства. Мы переходим к более сбалансированной, выверенной и справедливой модели финансирования. Новая модель направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств, усиление социальной справедливости и выравнивание доступа к образованию", - заверили в министерстве.

Отметим, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В министерстве сообщили, что пока еще ведут обсуждения с участниками процесса, анализируют предложения регионов, родителей и экспертов.

- Рассматривается возможность введения дифференцированного подхода - с учетом уровня образовательных услуг, территориальных и социальных особенностей. Это обеспечит более гибкий и справедливый механизм", - добавили в ведомстве.